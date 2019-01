Gobernador pide a Pemex y federación regularizar abasto de gasolinas

"Hemos hecho un llamado a la federación para que se normalice el abasto de gasolina en Guanajuato. Es un estado importante donde hay un padrón vehicular alto. Un Estado que requiere de mucho combustible para no parar su desarrollo, ni el trabajo de día a día”, añadió.



“Hago un llamado públicamente a la federación a Pemex para que regularice el servicio de abasto de gasolina. Es importante que Guanajuato tenga gasolina”.



“Dicen que es cuestión de horas o de días para que esto es normal, pero nosotros vamos a seguir insistiendo al gobierno federal, pero sobre todo a Pemex para que regularice el abasto de gasolina en Guanajuato”, señaló el mandatario.



“Hemos estado en contacto con varios empresarios. Muchos de ellos están preocupados por el desabasto dado que su producción lo sacan por vía terrestre. También preocupa la inquietud que hay en la población.

DETECTAN PERFORACIÓN EN DUCTO



“Tuvimos ayer (viernes) el reporte de un ducto en Salamanca. Estaban abriendo un ducto. Cuando llegó la policía se encontró la maquinaria de soldar y equipo. Pero no había fuga de combustible”.

exigió al gobierno federal y a Pemex a regularizar el abasto de combustible lo más pronto posible.El mandatario señaló que de acuerdo al informe del gobierno federal, el desabasto obedece al cambio de estrategia en el suministro de gasolina, en vez de ductos, ahora se hace a a través de pipas, para combatir el huachicol.Sin embargo, no se ha precisado hasta cuándo se regularizará el abasto de combustible.Apuntó que se sabe que hay otros estados comodonde se está agudizando el abasto de gasolina.Reconoció que algunos sectores productivos están siendo afectados, como elLo que toca al estado es vigilar que haya orden en las gasolineras y no haya problemas en la gasolineras y explicarle a la gente que es un asunto federal, por eso estamos levantando la voz al gobierno federal, exigiendo que se dé una solución a este problema”.El mandatario agregó que se están montando operativos en los expendios para evitar el desorden y exhortó a no realizar compras de pánico.Sin embargo, a pesar de que están cerrados los ductos de Pemex, continúa el robo de combustible.finalizó diciendo que estarán colaborando con el gobierno federal para combatir el robo de combustible que está afectando a toda la población.