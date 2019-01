Profeco apenas reacciona; asegura va contra especuladores de gasolina

"Desde el viernes por la noche estamos haciendo visitas a gasolineras de León, Salamanca e Irapuato para constatar de de verdad no tienen y con ello evitar especulaciones”, aseguró.

VAN A DONDE DICEN NO HAY



"Les estamos pidiendo su registro volumétrico para que puedan acreditar que de verdad no tienen gasolina, que no están especulando. En caso de que nosotros veamos en el reporte volumétrico que si tienen gasolina, ahí tienen competencia la Profeco para proceder".

ESPERAN RESULTADOS

Y PIDEN DENUNCIAR

Aunque desde inicio de año se ha informado de lalainformó que apenas el viernes por la noche inició un operativo de verificación en los lugares que dicen no tienen combustible.El nuevo delegado de ladijo que el operativo es para evitar que especulen con los hidrocarburos.El funcionario federal destacó que las visitas las realizan a lasque han manifestado que no tienen hidrocarburo.Manifestó que se han verificado, y aún no se han dan dado a conocer los resultados.El delegado hizo énfasis en que no se tolerará que se especule o se condicione la venda de hidrocarburo.Expuso queno tiene injerencia en el desbasto que hay, ni en los precios de la gasolina, pero sí en cuanto a la especulación o condicionamiento de la venta de un producto.Exhortó a los consumidores a denunciar cualquier irregular, pues también compete a la Profeco el que den litros completos, y no de menos.Hay denuncias en que muchos expendios no quieren vender en bidones o garrafones por temor a que no den litros completos.invitó a los consumidores a identificar a aquellas estaciones de gasolina con problemas de abastecimiento, para compartir los datos con Petróleos Mexicanos (Pemex) y dar atención al problema.Según la dependencia, que está a cargo dehasta el viernes en la noche no habían recibido ningún reporte, por lo que exhortaron nuevamente a la población a hacer la denuncia correspondiente para atenderla.Para hacerlo, es necesario que el consumidor proporcione su ubicación y el número de estación, por medio de redes sociales en TwitterO también puede comunicarse a través del teléfono del consumido