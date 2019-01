La mayoría de ellas abastecían prácticamente a pedido de los clientes que llegaban en las larga filas, y en cualquier recipiente, desde bidones especiales para combustible, hasta botellas de PET ya sea de refrescos o aguas purificadas.

Prevalece la incertidumbre

Hace mutis Pemex con detención en refinería



"Lo que si podemos compartir es que el día de ayer en rueda de prensa, el Presidente de la República explicó lo que estaba pasando, lo que él explico de que forma parte de un plan a nivel nacional, eso es", señaló el área de comunicación social de Pemex.

, y entre las pocas que contaban con combustible, los criterios para su venta fueron variados.Cuando el problema de escasez de gasolina empezó a agudizarse el pasado viernes,pero además señaló que una medida que podría haberse tomado es limitar la venta del hidrocarburo.La organización empresarial, sin embargo,, y los criterios fueron variables en las pocas estaciones que dieron servicio.A diferencia del fenómeno que se presentó en diciembre de 2016, cuando también se vieron largas filas en las gasolineras, en esta ocasión ni en las estaciones,, aunque se ha expuesto el riesgo que representa el almacenamiento de combustible en ellos.Pero también en el recorrido de am por gasolineras de la ciudad,pero reservaron el suministro para sus clientes de prepago o de crédito.Administradores de estaciones que hablaron con am mencionaron que las ventas que regularmente se hacen en dos o hasta tres semanas, se hicieron en un solo día en las estaciones que contaron con alguna de als gasolinas en los últimos dos días, por eso algunas optaron por reservar los carburantes para sus clientes.Lo que si se pudo escuchar en todas las estaciones que no tenían abasto eran, los empleados de los establecimientos que daban aviso a los conductores del desabasto en sus sitios de trabajo desconocían cuando podrían recibir producto.Igualmente am conoció que la misma incertidumbre está ente quienes llevan el combustible a las gasolineras desde la Estación de almacenamiento y Reparto de Pemex en León, sitio desde el cual se surte no solo a la ciudad, sino a municipios como san Juan de los Lagos o Lagos de Moreno, Jalisco.Las versionesal paraestatal solo refirió a las declaraciones del Presidente de la República del pasado viernes.Debido a una "perforación en al planta combinada", mencionan medios locales, pero al consultar a la paraestatal a través de sus canales oficiales, se mencionó que no había ninguna información que exponer al respecto.