***A caballoA propósito de la visita de Los Reyes Magos este fin de semana, si usted los ve pídales prestado el caballo, el elefante o el camello, pues todo indica que el problema de la falta de gasolina se agudizará en la ciudad. Ni se preocupe si el animalito no está verificado.***CAOSEl gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo pidió ayer al Gobierno Federal resolver el problema en Guanajuato, pero Pemex sigue sin dar una explicación clara de lo que está ocurriendo. Por lo menos a él no se la dieron, que es el colmo.***NADIE SABELa distribución de gasolina a través de los ductos disminuyó luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio la orden de que el Ejército tomará el control de la refinería de Salamanca y la distribución comenzó a realizarse sólo en pipas, pero fecha para regularizar el servicio no han dado todavía; las autoridades piden paciencia y comprensión a los ciudadanos. Ahora sí que... ¡qué remedio!***DE JEFE A JEFECon los cambios de Gobierno Estatal y Federal, ahora no existen intermediarios entre el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Seguridad Alfonso Durazo, para compartir información respecto a los homicidios en la entidad.*POR WHATSEl Gobernador asegura que todos los días muy temprano él mismo desde su celular le envía a AMLO los datos sobre homicidios dolosos y culposos que ocurren en la entidad, ¿será que la Federación tenía dudas sobre las cifras que estaba reportando Guanajuato?*SEGURORodríguez Vallejo ha tenido línea directa también con el secretario de Seguridad federal, Alfonso Durazo, y como muestra ayer por la mañana tuvieron una charla telefónica en la que se acordó el envío de 280 elementos de la Marina en Guanajuato.*CITAPero ante la grave ola de inseguridad que vive León, el Gobernador está en la espera de que López Obrador confirme en su próxima visita a León si pueden reunirse antes o después del evento que encabezará, para abordar los temas de seguridad y recursos federales para proyectos de infraestructura que le preocupan a Guanajuato.*COINCIDENCIASAdemás del apoyo de la Marina para cuidar los ductos, el Gobierno Estatal ya pidió cita con la Policía Federal para reforzar la seguridad en carreteras de Celaya, Salamanca e Irapuato, y un factor a favor es que el procurador Carlos Zamarripa conoce desde hace tiempo al nuevo comisionado en Guanajuato, Luis Martín Espinosa Irisson. El Gobernador confía en que exista buena coordinación.***TOROSLa diputada Beatriz Manrique Guevara fue invitada esta semana para participar en el programa de televisión ‘Si me dicen no vengo’, de Joaquín López Dóriga; el tema de debate fue corridas de toros y fiesta brava.*EN CONTRADel lado de los que están en contra de las corridas de toros la diputada guanajuatense compartió mesa con el diputado del PRD Jorge Gaviño y la diputada del PES Nayeli Salvatori Bojalil, quien se hizo popular en noviembre del año pasado luego de que en su redes sociales invitó a su casa a todos los que quisieran fumar marihuana cuando se legalice su consumo.*A FAVOREn la mesa de los que están a favor de las corridas de toros estaba el ganadero Julio Uribe Barroso, el matador Ignacio Garibay y el periodista Carlos Yarza.*BRAVAFiel a sus convicciones Beatriz Manrique Guevara expuso sus razones en contra de las corridas de toros, y de entrada criticó que se llame a esta actividad “fiesta brava”, pues consideró que no puede ser una fiesta cuando se martiriza a un animal y que esta actividad no enaltece al ser humano.Quién sabe cuál era el tema que estaban tratando cuando se tomó esta foto a la senadora por Guanajuato Alejandra “La Wera” Reynoso y al morenista y presidente del senado Martí Batres.Ayer la senadora panista se sumó a su grupo parlamentario para manifestarse en contra de la decisión del Gobierno Federal por excusarse para no firmar la declaración de 13 países del Grupo de Lima, en rechazo a la legitimidad de las elecciones en la que se reeligió el presidente de Venezuela Nicolás Maduro.