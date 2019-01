La impunidad la otorga la autoridad

El discurso mentiroso de muchos de nuestros líderes y gobernantes nos tiene contra la pared, todo lo justifican con cifras para idiotas; que si la delincuencia bajó, que hay menos muertos, que el porcentaje, que el índice, que los robos son cosa del pasado, que a ‘Chuchita la bolsearon’… Marca de la casa de la clase política, salvo honrosas excepciones que no veo, es mentir.En este contexto las soluciones del pasado no funcionan; antes, la esperanza era el cambio de partido o de gobernante, hoy es la resignación, por varias razones; la primera es que los candidatos que presentan los partidos, todos en general son de la misma calaña, gente comprometida con grupúsculos o pandillas políticas, que al llegar a los puestos de representación o de gobierno, llegan a pagar facturas a quienes los impulsaron, con la convicción de que no fue el voto ciudadano quien les dio el triunfo, sino los apoyos económicos, muchas veces de la delincuencia organizada, de la tribu o pandilla política a la que pertenecen o de inversionistas que esperan recuperar lo “donado” a cambio de contratos y concesiones; políticos, funcionarios o servidores públicos cuya fuerza se basa, no en sus capacidades o en servir a la ciudadanía, sino en el hoy te doy, mañana me das, hoy te apoyo, mañana me apoyas y ahí vamos, lucrando con puestos de representación o gobierno, brincando de uno a otro, al fin el pueblo paga y no le queda otra. De ello podemos poner mil ejemplos, desde Mancera al que le regalaron una senaduría azul a cambio de corromperse, pasando por Osorio que lleva años viviendo del presupuesto tricolor, hasta llegar a impresentables como los Chuchos que se niegan a soltar la ubre en el PRD o chapulines dóciles como Monreal que aceptó ser exhibido y pisoteado para recibir como premio de consolación una senaduría Morena. Todo gracias a la corrupción dentro de los partidos políticos, todos, y a las alianzas que hacen para agandallarse puestos públicos donde colocan a los “amigos” que, obvio, no están preparados, lo que como consecuencia generan malos gobiernos, malos gobiernos que corroídos por la ineptitud y la corrupción tienen a México como lo tienen ¡Acorralado!, dependiente de las políticas e inversiones extranjeras y controlado por grupos delincuenciales que se dan el lujo de amenazar a los gobernantes de los tres niveles… ¡Sí!, hasta al Presidente amenazan con una revuelta social si de verdad combate el ‘huachicoleo’… Y es que el cáncer está en la visible impunidad otorgada por los gobernantes ¡como lo oyes o lo lees, estimado lector!, la impunidad solo existe si la otorga la autoridad o sea el gobierno; me explico: todo delincuente apuesta a que no lo agarren, es decir, todo delincuente tratará de evitar el castigo por sus fechorías, es la naturaleza del criminal; pero el no castigo, no lo decide el delincuente, lo decide la autoridad con su ineficacia, complicidad o corrupción. Cada delito que no se castiga, es por definición, una concesión que hacen a los criminales los gobernantes y autoridades responsables de aplicar la ley, que bajo su tutela se convierte en letra muerta; en este el México de hoy.Es así como la paz y la tranquilidad se acabaron y no sufrir un asalto o secuestro es solo cuestión estadística, porque todos estamos en riesgo y como consecuencia, todos tenemos que vivir a la defensiva, ya que para fines prácticos vivimos en estado de sitio bajo el acoso de la delincuencia, lo reconozcan o no las “autoridades”…¿Y cuándo va terminar este viacrucis?, preguntarás, y contesto: en mi opinión, no en este sexenio, no con un Presidente que reconoce en sus conferencias mañaneras que sabe quiénes delinquieron, pero que se hace pato o ganso y no aplica la ley ni pide restitución de lo robado, porque argumenta, este gobierno no va a mirar al pasado, sino que enfocará sus esfuerzos en mirar al futuro,… eso sí, con funcionarios y políticos del pasado… ¡Así de sencillo!

Un saludo, una reflexión.