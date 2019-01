La nueva Suprema Corte

El pasado dos de enero, se llevó a cabo la primera sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual fue de carácter solemne. El motivo: recibir al nuevo ministro, Juan José Gonzaléz Alcántara Carrancá, para posteriormente elegir un nuevo presidente de la Corte. El ministro que recién se incorporó fue adscrito a la Primera Sala, y los asuntos que se encontraban a cargo del ahora ministro en retiro, José Ramón Cossío Diáz, serán conocidos por aquel.Tras la primera ronda de votaciones, fue electo el Ministro Arturo Zaldivar Lelo de Larrea como presidente del Alto Tribunal. Lo anterior no es menor, puesto que este ministro se ha caracterizado por sus decisiones vanguardistas y por la protección de los derechos humanos; además, es la primera vez que se elige para la presidencia a un integrante de la Corte que no proviene de la carrera judicial, recordemos que antes de ser elegido ministro, Zaldívar destacó como litigante y académico.Los retos que enfrentará no son pocos. El desprestigio al Poder Judicial de la Federación, que ha ganado terreno en múltiples discusiones durante los últimos meses, le imponen el deber de revisar a fondo la actuación de jueces/as magistrados/as, dado que ejercerá de forma simultánea la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, ente que regula a todos los demás tribunales y juzgados federales.Como líneas generales de su proyecto, destacan la defensa de la autonomía judicial sin generar un conflicto con los demás poderes del Estado. Para ello, estima necesario legitimarse ante la sociedad, corrigiendo aquello que es necesario para establecer empatía con la ciudadanía. Otra de las propuestas es el combate al nepotismo, mediante un sistema judicial de méritos. Asimismo, fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, dando al poder judicial una mayor apertura. También, mejorar la calidad de las sentencias, haciéndolas accesibles como instrumentos de comunicación con la sociedad.Más allá de sus planteamientos, es interesante constatar que su nombramiento viene a atemperar el conflicto político mencionado. Esto, dado que su proyecto ha mostrado una mayor cercanía con la ciudadanía y la profunda necesidad de renovar al Poder Judicial de la Federación.Ante los ojos de muchos, entre quienes contendieron por la presidencia del Tribunal, el Ministro Zaldívar es quien posee un proyecto con mayor afinidad al gobierno en turno, lo cual contribuye a calmar las agitadas aguas. No obstante, el ministro ha demostrado con su trabajo que al momento de decidir, no le tiembla la mano, prueba de ello son el sinnúmero de sentencias en las que ha tenido la capacidad de ver más allá y proteger los derechos de las personas, a pesar de la oposición de ciertos sectores de la sociedad, como en el caso del consumo de marihuana o de matrimonios igualitarios.Eso sí, dado que el Ministro Zaldivar es de aquellos considerados “liberales”, esperemos que su ausencia en la Primera Sala -a la que estaba adscrito- no sea vista como una oportunidad para que se retroceda en el reconocimiento de derechos, puesto que ahora esa Sala se conforma, en su mayoría, por Ministros “conservadores”, no en el tradicional sentido de la teoría política, sino en cuanto a la manera de analizar los asuntos y resolverlos. Con todo, auguramos un buen futuro con esta nueva presidencia y una renovación al Poder Judicial Federal desde su interior, lo cual impacta directamente en la calidad de la impartición de justicia para todas las personas del país.Fb @amicsudhTw @amicusdh