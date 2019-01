Malas noticias

Prevaleció el punto de vista de AMLO y finalmente se dio por cancelado el NAIM, a pesar de que a los mexicanos nos costará miles de millones de dólares su cancelación, debido a que no es otra cosa que un capricho personal para demostrar quién manda realmente en el gobierno, si los empresarios o el propio gobierno, no tomando en cuenta que a toda acción corresponde una reacción en sentido contrario. No tomó en cuenta que era el proyecto más importante del sexenio pasado y que las seis pistas que forman las del aeropuerto internacional de México, junto con las de Santa Lucía y las del aeropuerto de la ciudad de Toluca son más que las pistas del NAIM, no tomando en cuenta su excelente ubicación de este último y del excelente servicio que podrían prestar estando todas en un mismo lugar. No tomó en cuenta el avance tan importante del NAIM, además del financiamiento por el resto del proyecto y de contar con todos los estudios tanto nacionales como extranjeros de su viabilidad, lo que al final de cuentas no le costaría ni un peso al gobierno federal. Presumió Javier Jiménez Espriú, secretario de la SCT, que de los 6 mil millones de dólares que se debían ya sólo se deben 4 mil 200 millones de dólares porque ya se pagó la primera parte a los tenedores de bonos, aceptando finalmente por ese lado, la recompra de los bonos con un sobreprecio acordado. Se le dio instrucciones a Gerardo Ferrando, actual director del proyecto del NAIM, para cancelar los contratos. A pesar de que Ferrando pidió un oficio a los directores corporativos de construcción, cosa que no se le otorgó, solo vino la explicación de Jiménez Espriú en el sentido que ya se dio la negociación para dar por terminados los contratos. Ha pasado una y otra vez AMLO, por encima de las leyes de México, tomando sólo en cuenta el gran número de votos que obtuvo en la pasada elección, pero lo anterior no constituye sino una muestra más de su voluntarismo, que trata se sacar adelante sus planes a pesar de que éstos cuesten más dinero que el que estaba previsto. En forma reciente se dio una confrontación entre el ex candidato del PRI, quien como buen economista sacó las cuentas de lo que costaría la cancelación del NAIM y expresó una cantidad cercana a los 4 mil 500 millones de dólares, soportando su estudio con datos técnicos, que son muy creíbles, a lo que Jiménez Espriú, simplemente contestó que eran cifras alegres de un personaje triste, tal vez en referencia a la pérdida reciente de la elección pasada, aunque a José Antonio Meade, no se le vio por ningún lado la tristeza de la que hablaba el actual secretario de la SCT, además de que éste, no adujo al respecto ninguna cifra que amparara su dicho. No solo es este proyecto, sino también otros muchos, entre ellos la reforma educativa próxima a abolirse, la reforma energética detenida por tres años al congelar subastas y concesiones por tres años sin ninguna justificación, mientras según escribe Sergio Negrete Cárdenas, hay dinero en abundancia para los proyectos de refinerías y el tren maya, que seguramente perderán dinero al operar, si es que llegan a concretarse dichos proyectos. De todo tiene la culpa el Neoliberalismo, pues a alguien se tiene que culpar de lo que sucede. AMLO sólo está desarticulando y con gran rapidez, los motores económicos. Pudo por decreto aumentar los salarios mínimos, pero no podrá hacer lo mismo con el poder adquisitivo de la población. Es claro que el gobierno no entiende la receta para crecer, sino que está haciendo todo lo contrario. La expectativa externa aunada a lo antes dicho, espera un crecimiento de menos 0% de nuestra economía, a pesar de que se pronostica un crecimiento de cerca del 2%. Ya lo dijo el Banco de México que si el presupuesto que es equilibrado, no se cumple, tendrán que subir las tasas correspondientes y la calificación crediticia del país se irá a la baja. Como si esto no fuera suficiente, de todos los proyectos que pueden calificarse de acelerados, el de la guardia nacional es sin duda uno de los más controvertidos por las políticas sociales y de todo tipo que conlleva. Darle más poder a las fuerzas armadas modifica toda la estructura del sistema mexicano, además de que el mismo no ha sido aprobado por el Congreso, pues ya empezó AMLO la contratación de la Guardia Nacional y por eso se le preguntó en su tradicional conferencia matutina, si no era más que una simulación la aprobación de este proyecto, como dicen los legisladores de la oposición. Lo que ya sabemos, es que finalmente será aprobada por el Congreso, cumpliéndose una vez más la santa voluntad de nuestro flamante presidente.