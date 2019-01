PEMEX al servicio de la mafia

[email protected]

Estimados amigos y amigas, en mis más de 39 años que llevo escribiendo, jamás había visto un robo tan descarado y de esta magnitud como lo de Pemex. Bueno quizá con lo de Telmex, de Slim, presta nombres de Salinas, quien robaba con el servicio telefónico sin medida. Pero este robo descarado e institucional en donde el presidente de la República estuviera ‘amafiado’ y fuera cómplice de esta enorme red de saqueo e impunidad, es inédito en la historia contemporánea de nuestro sufrido México.El presidente López Obrador ‘se quedó corto’ cuando dijo que eran 9 millones de litros diarios de gasolina lo que se robaban. ¡Eran de 10 a 12 millones de litros diarios! Esto es increíble, indignante y repugnante. Y no tiene antecedente ni en nuestro país, ni en el mundo. Ésta es la madre de todas las corrupciones en donde había una red de complicidad, desde las más altas esferas empezando por el Presidente de la República, secretarios de estado, el sindicato con el corrupto de Deschamps, el director de Pemex y todos los directivos de esta empresa. Esto es inaudito e increíble. Lo que diario se robaban no eran 600 pipas, eran más de 1,200 pipas de 15 mil o 20 mil litros. En esta semana ya con el ejército en las refinerías, centros de distribución y en la sala de monitoreo que es el centro neurálgico de la distribución y entrega, ya bajó este robo a un poco más de 500 mil litros diarios del robo de los ductos. Pero qué se compara lo que robaban desde adentro a lo que se roban en los ductos. Este robo lo permitían, es más, lo alentaban para que sirviera como “escudo” del gran robo a la nación que hacían los ‘huachicoleros’ en grande desde adentro.El tamaño del robo por día, se compara a más de todo el consumo diario del parque vehicular de la Ciudad de México. Esto es monstruoso. Bravo por AMLO por eliminar esta corrupción, pero lo que no me gustó de él, es que dijera que los va a perdonar y borrón y cuenta nueva. ¿Va a perdonar el enorme robo de más de 2 billones de pesos en más de 25 años? Porque todo esto empezó con el corrupto de Salinas. Felicidades a Obrador por acabar con esto, pero no estoy de acuerdo en este perdón. Es más, el presidente Obrador no tiene facultad para perdonar, porque estaría violando el debido proceso que se debe tener en un delito de esta magnitud. El único que podría perdonar es el pueblo, porque en él recae la suprema autoridad y tiene la facultad soberana para hacerlo.Yo quiero mandarle un mensaje a López Obrador desde esta trinchera. Ojalá y le llegue. Que si no quiere fracasar en esta cruzada de Pemex en contra de la corrupción, debe quitar del poder sindical al perverso individuo de Deschamps. Es imperativo esto. Éste era el operador de todo este saqueo. No lo debe perdonar. Si no le abre un proceso judicial, este individuo le puede echar para atrás todo este desmantelamiento de este enorme y monstruoso robo a la nación. Es un Pemex paralelo. Estos individuos en el poder se servían de una empresa del pueblo para su beneficio propio y el de su camarilla. Son peores que los del crimen organizado, porque aparte de que éstos roban menos, exponen su pellejo y los rateros de cuello blanco son viles hipócritas porque dicen que ayudan al pueblo y que lo sirven, pero es mentira y engaño. Son rateros que se escudan detrás de un cargo público para enriquecerse ilícitamente. Por eso merecen más castigo que los del crimen organizado. Aunque rectifico. El crimen organizado verdadero es el de la mafia en el poder o que estaba en el poder. Por eso les dolió tanto que ganara Obrador. Y quiero aclarar esto: yo soy pro pueblo. Lo que sea bien para el pueblo yo estoy a favor. Ahí está mi trayectoria de más de cuatro décadas que lo dice. Si López Obrador le hace bien al pueblo lo aplaudo. Si hace algo que considero que no está bien (que puedo estar equivocado porque no tengo la verdad absoluta, aunque es lo mismo para él), como lo del aeropuerto, también lo señalo.Agradezco de todo corazón a mis estimados lectores que me hacen favor de leerme y que consideran valiosos mis artículos. Recibo semanariamente más de 300 correos, comentarios por facebook y por whatsapp. De Acapulco, Oaxaca, Reynosa, Monterrey, Ciudad de México, Poza Rica… de muchas partes, incluso del extranjero. A todos les contesto, pero por favor si me tardo un poco en contestar ténganme paciencia. Saludos muy cordiales a Eleazar de Ciudad Naranjos, Veracruz, que a su vez le envía mi artículo José Adán Su Pulu de Mérida, Yucatán. También saludos a Óscar Alberto Vázquez de Tampico, que anda compitiendo por la secretaría general de una sección de Pemex, en contra de Víctor Kidne. Gracias también mi hermano por leerme y por tus favorables comentarios. Por falta de espacio, después seguiré dando nombres. Gracias a todos.POSDATA UNO.- Dice Fox, en relación a la declaración patrimonial de AMLO, que “se lo crea su abuela”. Porque Obrador sólo tiene una cuenta bancaria. Pues yo sí le creo lo que manifiesta; en cuanto a Fox, no tiene ninguna autoridad moral para criticar. Está rico por todo lo que se robó, conjuntamente con Martita su esposa y los hijos de ésta.POSDATA DOS.- Yo creo que Olga Sánchez Cordero y Esteban Moctezuma de Gobernación y Educación, respectivamente, se quedarán sin puesto porque no hicieron pública su declaración patrimonial.Comentarios y opiniones al correo:Twitter: @gonzalezmelecio