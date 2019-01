Viernes negro

Hasta el último minuto de este viernes, se contabilizaban 21 personas asesinadas en suelo guanajuatense: Celaya, Tarimoro, Valle de Santiago, León, Acámbaro, Pénjamo reportaban los decesos como si fuera un parte de guerra. ¿Quiénes están en guerra? ¿La hay?La descomposición política del gobierno, es decir, la función pública llegó a niveles de lucro por encima de la ley, que arrasó con todo esquema de bienestar social. El juicio que se le sigue al Chapo Guzmán, revela la punta del iceberg de la compra y venta de protección, y finalmente, del apoderamiento de las instituciones para lograr impunidad con el uso de la fuerza y el dinero.En diferente proporción pero con los mismos ingredientes, estos eventos se replican en los municipios. La corrupción, no es una palabra vacía, no es una evocación de un acto menor, ni tiene un sentido peyorativo para descalificar al prójimo. La corrupción es el elemento que corroe toda la estructura social que se crea para vivir con justicia, para vivir con dignidad, y trabajo.La corrupción permite el abuso sobre los débiles, genera pobreza, injusticia y destruye la confianza y la credibilidad en las instituciones. Un gobierno corrupto, es un mal gobierno. La delincuencia y la violencia nacen de una sociedad olvidada, utilizada por los políticos para justificar el saqueo y sus fechorías. Los datos del huachicoleo son muy reveladores, el 80% de las ganancias ilícitas eran para funcionarios y políticos ligados a Pemex, el otro 20% se distribuía entre la gente que les servía de mano de obra, de escudo, y para desviar la mirada de sospecha hacia ellos. Pero además, tuvieron la capacidad de inventar enemigos y luego hacer un jugoso negocio persiguiendo fantasmas.Los mas de 200 mil muertos de los últimos tres gobiernos en su combate a la delincuencia, no ha sido mas que una guerra para esconder el nivel de corrupción que engendraron. En el lucro mezquino y rapaz se afianzó una de las grandes tragedias de nuestra historia. Largo será el tiempo que se ocupe para medianamente sanar las miles de historias de dolor y sangre que se han escrito en silencio.En estos últimos días, hemos ido del asombro por los privilegios, el derroche, y el saqueo, hasta la incredulidad por las formas sofisticadas que se utilizaron legal e ilegalmente para aprovechar todo tipo de negocio cobijado por el gobierno federal. Prácticamente, ninguna institución está exenta de vicios en su labor, y de corrupción en sus relaciones con proveedores o trabajadores. ¿Será difícil poner orden en las instituciones, en los políticos y gobiernos corruptos? Desde luego que sí. No bastan las buenas intenciones, no es suficiente exhibir la corrupción si no se tienen las herramientas para cortar de raíz la cabeza de medusa.Sin lugar a dudas, el nuevo gobierno federal tiene en sus manos la posibilidad de iniciar un proceso de recuperación de las instituciones, la gente lo demanda, es una esperanza que se desempolva poco a poco todos los días, pero igualmente todos los días se generan reacciones de ese sector social que había sido intocable, sus personeros o representantes políticos suben y bajan, esgrimen argumentos de fácil contenido para consumo rápido. Esa oposición que entrega el gobierno en una charola escurriendo sangre, grita como en las historias del siglo XVIII, “agarren al asesino”…Decía líneas arriba, que la corrupción no es un fenómeno único del gobierno federal, se encadena hacia el gobierno estatal y municipal. Cada entidad ha desarrollado sus mecanismos de protección y lucro indebido. Recuerde al ex Senador que hoy es presidente municipal en San Miguel de Allende, los periódicos lo señalaron como un gestor de recursos federales para los municipios siempre y cuando le entregaran su diezmo o su moche. El inicio de su última campaña, fue apadrinada por el poblano Moreno Valle, acusado desde antes de su deceso como un personaje de oscuros negocios, y de un gobierno corrupto. Al punto de imponer, con presiones y amenazas tal como lo denuncio una parte de la magistratura encargada de ese tema, a su esposa como su sucesora en el gobierno poblanoEste tipo de ejemplos sobran en nuestro país. Y a lo largo del tiempo nos fuimos acostumbrando a ellos, sin observar que nuestra sociedad se volvía cada vez mas violenta, que la delincuencia aumentaba y se engrosaba con los sectores sociales vulnerables económicamente. El enriquecimiento ilícito, la impunidad fue un estímulo para romper con el orden jurídico, para generar un caos en donde los menos astutos y perversos pagaran con su vida las ambiciones desmesuradas de políticos y gobernantes.La corrupción son todos los actos contrarios al bien común que realizan los servidores públicos, como la irresponsabilidad, la falta de probidad, la imprudencia, la incapacidad, la falta de justeza, el incumplimiento. La corrupción, no solo es un tema de deshonestidad en el uso de los recursos públicos, y en su eficaz y razonable uso. Recuerde usted la construcción de los puentes que han sido construidos a ritmo de vals, y con sobrecostos en nuestra ciudad, eso lo hemos padecido por años; las ferias de navidad que siempre entregaron cuentas mochas, podría citar una larga lista de actos de gobierno contrarios al bien común, pero lo mas importantes es que si se empezó a limpiar el gobierno federal, se haga lo propio con el gobierno estatal y municipal.El gobierno estatal nos deja un viernes negro con 21 muertos en un día. Creo que sí hay una guerra que nos sepulta en silencio, el de la omisión y la complicidad de los ciudadanos que han dejado que la corrupción gobierne en nombre nuestro.Haciendo el camino de noche, las luces distantes me dieron fuerza.Ko Un (Korea 1933).