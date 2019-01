Que el Día de Reyes no castigue tus finanzas

La llegada de los Reyes Magos significa una previa planeación del presupuesto familiar para la última celebración de esta temporada.Los Reyes deberán realizar un gasto de manera inteligente y no ver afectada su cartera en las primeras semanas del año.Organizar las finanzas familiares es uno de los primeros pasos para la compra juguetes y regalos. Pasar esta fecha sin complicaciones es posible, siempre y cuando Los Reyes Magos pongan en marcha la comparación de precios y consideren el límite del presupuesto, principalmente.Para evitar un alto costo a la hora de comprar los juguetes, la plataforma Segundamano.mx recomienda a los Santos Reyes seguir algunos consejos con los que pueden finalizar iniciar 2019 ahorrando parte de su ingreso.Al momento de escribir la cartita para los Reyes Magos, se le puede decir a los niños que tienen un límite de juguetes; sin embargo, también puede no tenerlo, lo cual permite saber a los Reyes cuál es el límite presupuestal.Depende la edad e intereses de los niños. Si en casa están por llegar los Reyes Magos por primera vez, las peticiones no son tan específicas, caso contrario con niños que piden juguetes con precios más elevados y de los cuales se puede elegir aquel que no rebase el presupuesto y esté enlistado entre las peticiones.Esta medida es de las más efectivas en cualquier circunstancia, pues permite saber en qué lugar se puede conseguir un producto a menor precio. Además, ya no es necesario desplazarte al establecimiento, pues la mayoría cuenta con sitios en internet para saber el costo de ciertos productos.En ocasiones, comprar por internet resulta más económico, e incluso el producto puede tardar un día en llegar para benecio de los Reyes Magos.Si entre tus opciones para ayudar a los Reyes a financiar los regalos cuentas con créditos u otro tipo de servicios financieros, haz uso de ellos de manera inteligente, eso te permitirá no comprometer tu ingreso por lo menos en los primeros días del año, pues los pagos de servicios del hogar también deben cubrirse.