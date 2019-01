Nadie la hace sombra al Barcelona

#Futbol ⚽️ | #Barcelona | Así fue el el primer gol del 2019 de Lionel Messi en la victoria 2 - 1 frente al #Getafe pic.twitter.com/romiNQOH2K — Última Jugada (@Ultima_JugadaOk) January 6, 2019

Todavía sigo flipando con el golazo de Luis Suarez.

Es que es un auténtico GOLAZO.

“Obviamente que (ser campeones de invierno) deja un balance positivo, primero dependiendo de nosotros mismos, a pesar de que tuvimos algunos partidos que no estuvimos a la altura”, comentó Suárez tras la conclusión sobre el liderato del Barsa. “Estamos contentos de que el equipo siga en una linda racha”.

Sorpresa en la "Casa Blanca"

Pese a este claro penal el @realmadrid no puede depender de si lo marcan o no para empatar o ganar un partido en su casa ante la @RealSociedad El equipo juega peor cada vez

MADRID (AP) —celebró su tantoen la Liga deen la victoria del2-1 en su visita ante elel domingo, resultado con el que los catalanes amplían su ventaja en eltras la derrota dely el empate entre ely el Sevilla en la fecha 18.volvió a mostrar su nivel como el mejor del mundo al ganar un rechace a dos rivales y definir a toda velocidad antes de que el esférico abandonara el campo a los 20 minutos. El uruguayoamplió con un soberbio remate desde fuera del área al 39'.Jaime Mata descontó por los locales en un centro al área en el que llegó a empujar el esférico a las redes al 43'.Elestá en la cima con 40 puntos, cinco más que el, siete por encima del Sevilla y 10 con relación al, que cayó como local ante la Real Sociedad.destrabó un duelo complicado cuando luchó por un balón rechazado, se lo ganó a dos zagueros, y sacó un tiro que fue desviado por el arquero David Soria, no dejó de luchar y fue por el esférico antes de que saliera y lo mandó a las redes con un tiro cruzado.El astro blaugrana se afianzó como líder de goleo del torneo con 16 tantos y facturó ela lo largo de su trayectoria de 14 años en el primer equipo.Mientras que en el estadio Santiago Bernabéu, allos Reyes Magos no le trajeron un mejor desempeño pues cayeron por 2-0 ante la Real Sociedad.Por el conjunto merengue, el más destacado en el campo fue el brasileño, pero no pudo cuajar ninguna de sus aproximaciones. Para los locales se puso la misión cuesta arriba cuando al 61, fue expulsado por doble amarillaEl brasileño Willian José da Silva hizo el primer tanto por vía del penal a los tres minutos; Rubén Pardo sentenció la victoria con un remate de cabeza al 83'.