La Chofis López toca fondo; 'Lo perdimos', le lanza Cardozo

Eduardo López salió molesto con el entrenador debido a que entró fe cambio en el segundo tiempo y fue reemplazado 37 minutos después. Chofis ni volteó a ver a Cardozo pic.twitter.com/JAyrsFJHaD — León Iturbide (@Leon_Iturbide) January 6, 2019

Lo ven a la baja

Eso vale hoy la Chofis para Cardozo.#CallayEscucha — Álvaro Morales (@AlvaritoMorales) January 6, 2019

Q exhibida a la Chofis. No anda — FERNANDO SCHWARTZ #másfuerteqnunca (@fersch_4) January 6, 2019

Que cambio tan Bravo!!!



Cardozo saca a la Chofis Lopez que apenas duró 36 minutos en el campo...



Tácticamente el cambio está plenamente justificado pero son los momentos que pueden partir un vestidor o derrumbar a un jugador...



Ojalá sepa manejar el tema el DT de @Chivas — Paco González ⚽ (@pacogonzaleztv) January 6, 2019

fue "exhibido" por su técnico,, en la victoria de lassobre losY es quemetió ade relevo poral medio tiempo, pero lo sacó al 81' cuando algo no le gustó de lo que le encargó al volante."Conlo mandé a que jugara de pierna cambiada y después como que lo perdimos un poco en el juego, teníamos que hacer un cambio... tuvimos que sacrificar a López y no importa quién salga, porque al final lo que buscamos es que Chivas gane, no importa quién juegue", dijo Jsobre el movimiento.Luego de que se anunciara su salida del campo,salió molesto e incluso se negó a saludar a Crdozo en la línea lateral.Al respecto, varios comentaristas señalaron que claramente se trata de un mensaje depara, alguna vez considerado como promesa del futbol mexicano, pero quien ha perdido protagonismo e incluso estuvo a punto de salir de las