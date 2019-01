VIDEO: Las primeras palabras de Angulo, refuerzo del León

"Esta es una oportunidad que he buscado desde que regresé a esta ciudad (Culiacán), hoy se me está brindando la oportunidad y estoy muy agradecido con toda la dirigencia de Dorados por permitirme tomar este reto en un club como León, que es el que me está abriendo las puertas, esperemos hacer bien las cosas bien y tratar de no defraudar", dijo el ecuatoriano en el video donde posa con los trofeos que ganó con los culichis.