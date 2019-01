Pumas y Veracruz empatan sin goles en Ciudad Universitaria

2019-01-06 14:04:16 | EL UNIVERSAL

El VAR anuló un gol de los locales en los primeros minutos del partido.

Un punto para cada equipo. Foto Liga MX



Decepcionante regreso se vivió en Ciudad Universitaria con el empate sin goles entre Pumas y Veracruz.



No goles, no emociones. La magia nunca llegó al Olímpico Universitario en el debut de los felinos en el Clausura 2019.



Auriazules y Tiburones brindaron un pobre espectáculo en Ciudad Universitaria y la aburrida cara de los niños que se dieron cita en CU conrfimaron el decepcionante debut de los capitalinos, que inician regalando puntos en casa.



Al minuto 8 pudo cambiar el rumbo del juego, pero el VAR lo impidió. Felipe Mora abrió el marcador, pero el VAR decretó que la anotación debía ser invalidada por un fuera de juego del chileno.



Después de esa jugada, no hubo más emociones. Rechiflas y abucheos se presentaron en las tribunas. La gente abandonó el estadio antes de que terminara el partido.



El cotejo entre el repetitivo plantel auriazul contra los renovados Tiburones Rojos, resultó un insípido empate como regalo del Día de Reyes.



Pumas, sin refuerzos, deberá buscar la victoria el próximo sábado ante Necaxa en el estadio Victoria, mientras que los del Puerto abrirán la Jornada 2 cuando reciban a Lobos BUAP.