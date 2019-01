Revelan arresto de Wayne Rooney por estar ebrio

2019-01-06 14:34:35 | EL UNIVERSAL

El ex delantero del Manchester United sólo tuvo que pagar una multa, al ser considerado un delito menor.

Delantero del DC United de la MLS. Foto: Agencias



El ex astro de Inglaterra y del Manchester United y actual delantero del DC United de la Major League Soccer, Wayne Rooney, fue arrestado el mes pasado por estar ebrio e insultar en público. El goleador pagó el viernes una multa de 25 dólares, informaron varios medios este domingo.



Según registros judiciales obtenidos por el canal de noticias de la ABC en Washington y el portal The Athletic, Rooney fue arrestado en el condado de Loudon, Virginia, el pasado 16 de diciembre por insultar y estar bajo los efectos del alcohol; un delito menor por el cual fue liberado de la custodia policial previo pago de la multa y costos judiciales el viernes.



Rooney fue arrestado en el aeropuerto internacional de Dulles, ubicado en los suburbios de Washington, en el norte de Virginia. El ex capitán de Inglaterra aparentemente estaba en el aeropuerto tras un viaje de regreso de Arabia Saudita. Publicó una foto de sí mismo el 14 de diciembre, durante un evento en Riyadh.



Rooney está cumpliendo una prohibición de dos años por conducir intoxicado en el Reino Unido, donde ya fue arrestado en septiembre de 2017.



El delantero de 33 años llegó a la capital de Estados Unidos en julio, cuando firmó con el DC United y lideró al club de la MLS a los playoffs en su primera media temporada con el equipo.