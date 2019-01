"A la opinión pública: En relación al artículo publicado por la revista TVyNotas, la información que dió es falsa, la casa que mencionan es rentada por el papá de mis hijas, por sus actividades de estudio y trabajo. Lamento profundamente esta información falsa y sin sustento que lo único que provoca es la desinformación a la opinión pública"

Ex esposo la defiende



"Es totalmente falsa la información q publica Tv notas, la casa q habita mi hija en Los Angeles la rento yo!!!"

Querría su futuro en Estados Unidos

Luego de un mes de críticas y lluvia de noticias sobre Angélica Rivera y su familia, la ex primera dama apareció en redes sociales para decir a la gente que la revista TVNotas miente.Según la revista, la ex actriz adquirió una casa en Los Ángeles por 63 millones de pesos, cosa que Angélica asegura es falso.Luego de ello, su ex esposo, el productor José Alberto Castro y padre de sus hijas, escribió:Rivera no había hecho declaraciones desde que su familia y ella dejaron el poder, y tampoco se le ha visto al lado del ex presidente Enrique Peña Nieto.Fue captada en un aeropuerto vestida con ropa deportiva oscura y tratando de no ser captada por la cámara.No se sabe qué pasará con su relación; se ha dicho que ella no quiere volver a las telenovelas en México pero tal vez sí en Estados Unidos.Con información de Vaya Vaya y Debate.