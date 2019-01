Desconocimiento e ignorancia demuestra gobierno.- Exdirectivos de Pemex ante desabasto

"Sabemos muy bien que el robo se puede dar con o sin bombeo en un ducto. Lo que se avecina con esta absurda decisión, es una crisis de desabasto bastante sería que tardaría en estabilizarse varias semanas, causará daño patrimonial y pérdidas tanto a Pemex como a la industria privada”, advirtieron a través de un comunicado.

NO CONSIDERARON INFRAESTRUCTURA



“Tampoco consideraron el tiempo de operación de una pipa, que en promedio es de 30 a 40 minutos, lo que significa que puedes cargar en una jornada laboral máximo de 6 a 8 pipas, sin considerar que haya existencia de combustible en la planta. Y no consideraron el tiempo del trayecto entre terminales que puede llevarse un par de días”, explicaron.

EL ALTO COSTO DE USAR PIPAS



"Este esquema de operación mandó a Pemex Refinación, hoy Transformación Industrial, a la quiebra, por eso esta área de Pemex siempre manejó números rojos. Esta situación está demostrando un gran desconocimiento e ignorancia en la operación por parte de la nueva administración", concluyeron.



El suspender la operación de los ductos para distribuir combustible y en su lugar distribuir con pipas no es la solución contra el, manifestó la agrupación de directivos jubilados deLos ex directivos señalaron que las actuales autoridades deno consideraron ciertas cosas como el que lascon las que cuenta, en su mayoría fueron diseñadas para recibir y mandar destilados mediante ductos o buques tanque, por lo cual no se cuenta con la infraestructura paraAdemás no se cuentan con las suficientes pipas para cubrir la demanda nacional y, aunque se tuvieran, no cargan ni descargan de manera inmediata al llegar a una terminal porque hay lista de espera, razón por la cual pueden tardar hasta una semana en entrar a cualquier planta a cargar o a descargar.También apuntaron que no se está considerando el alto costo que implica mover combustibles por