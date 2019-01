Exigen empresarios de Guanajuato poner fin al desabasto de gasolina

“Exigimos que se informe de manera clara y transparente lo que está pasando y se aclare en cuánto tiempo se regularizará el abasto (…) Esperemos que esta estrategia brinde los resultados que han prometido, pues estas decisiones le pegan a la economía de las regiones. Para eliminar los ratonoes, no es lo más cuerdo quemar la casa”, señaló el líder empresarial a través de redes sociales.

“Hay muchos productores del campo que están preocupados porque no pueden cosechar sus productos y otros porque no pueden movilizar su mercancía. Hay camiones de carga varados en carretera por falta de combustible. La situación es complicada”.

“Lo más grave es lo que viene. Los productos perecederos escasearán. Habrá desabasto. La senadora Antares Vázquez Alatorre de Morena dice que nos tendremos que acostumbrar al desabasto de combustibles y yo le pregunto si también tendremos que acostumbrarnos al desabasto de alimentos”.

“Mientras no sea prolongado no afecta nuestras operaciones, así es el rubro al que pertenecemos (...) en lo personal, estoy dispuesto a pagar las consecuencias de un desabasto como el que estamos viviendo, siempre y cuando veamos resultados en el tema de robo de hidrocarburos”, dijo.

“Tenemos que considerar que el fin de semana baja el movimiento general y los transportes chicos como del personal probablemente si se podrán ver afectados, hemos tenido la suerte de que la gasolinería que se encuentra en la Ciudad Industrial su desabasto solo fue ayer por la tarde y no me confirmaron si hoy sigue”, destacó.

“Ellos son los expertos en el tema, y si tomaron esa decisión, quiero pensar que es por algo positivo y que tenga resultados, también espero que sea una medida de corto plazo, de lo contrario nos afectaría a todos, espero que no sea una medida política”, puntualizó.

