Después de entablar comunicación con Octavio Romero, Director de @Pemex, me confirma que tras la reapertura del ducto Salamanca-León, espera poder restablecer el servicio del 100 por ciento de las gasolinerías en el transcurso del día. @Octavio_morena — Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (@diegosinhue) January 6, 2019

"Yo mañana tengo que ir a trabajar a Silao y me quedé así. Yo creo que si la quieren aumentar de todos modos la vamos a consumir, la necesitamos para movernos, que ya no nos hagan esto", manifestó Marco, un automovilista.

"No le conviene al nuevo Gobierno quedar mal con la población ahorita, es muy temprano para que quede mal", apuntó Juan, otro automovilista.

Hace unos momentos el gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo informó a través de un tuit que en las próximas horas se reestablecerá el servicio de combustible en todo el estado.El gobernador informó que tuvo una conversación con el director de Pemex Octavio Romero quien le informó que el servicio se reestablecerá debido a que se realizó la reapertura del ducto Salamanca – León.Por ahora sigue el desabasto de gasolina y esto está afectado a leoneses e incluso visitantes, que se quedaron sin combustible y no han podido movilizarse.am hizo un recorrido esta mañana y algunas de las gasolineras con largas filas que están ubicadas sobre bulevar Delta, bulevar la Luz y avenida Pradera.Sin embargo, también hay otras que están cerradas y el personal señala que no saben cuándo les abastecerán, por lo que les dicen a las personas que mejor busquen en otras.Algunos automovilistas dijeron creer que después de este desabasto vendrá un aumento al costo de la gasolina.Sin embargo, creen que sí es por la estrategia contra el robo de combustible y esperan que el incremento no se dé.