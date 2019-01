Vienen a León y se quedan... sin gasolina

DE CDMX Y NO REGRESA

"Se menciona que es para combatir el robo de combustible, pero no sé qué tan acertada haya sido esa medida, aunque anteriores gobiernos no hicieron nada, entonces a lo mejor hay que sacrificarse un poco si a futuro va a beneficiar”, expresó José Luis.

RECORRE 12 GASOLINERAS



“Ya fuimos a aproximadamente unas diez o doce gasolineras y no había. Ahora tenemos que andar a pie o en el transporte público buscando. Sí nos dan en la torre, los perjudicados somos la población y la situación está critica. No quiero pensar la situación este lunes para los que se tienen que mover para ir al trabajo”, señaló.



“Puede ser que sea por combatir el robo de combustible, pero mi punto de vista es que es desde Pemex, es alguien que pasa información a los huachicoleros y desgraciadamente los afectados somos los ciudadanos”, opinó.



en León no solamente afectó a la población local sino también ade otros municipios e inclusoque vinieron de visita por algunos días.En un recorrido que am realizó encontró casos de foráneos preocupados por regresar a sus lugares de origen.vino apor unos días, sin embargo ayer su regreso era incierto pues no encontraba gasolina.Ayer llevaba más de una hora haciendo fila en la gasolinera ubicada en el cruce delcon la esperanza de cargar su tanque, como su automóvil tenía poca gasolina, optaba por empujarlo.solamente vino a visitar a su novia, sin embargo también su regreso se le dificultó porque su automóvil se quedó sin gasolina.Contó que el sábado encontró una gasolinera con servicio pero exclusivo para Tránsitos y Policías, por lo que no le quisieron abastecer.Finalmente otro automovilista,quien trabaja ense encontraba ayer haciendo fila en la gasolinera ubicada sobre el bulevar la Luz casi entronque con el bulevar Vicente Valtierra, preocupado por cómo le haría este lunes para trasladarse pues se le agotaba la gasolina.