Debieron prever consecuencias: Obispo de Irapuato

“Se tiene que combatir el huachicol como le llamamos, pero si se tienen que prever las consecuencias, a muchos se les hace sospechoso que sea desabasto en determinados estados que no son del Gobierno Federal”, dijo.

“Es generar una mayor claridad en los productos energéticos, se debe tener más cuidado, porque si no se va perjudicando (...) el combatir un delito no justifica el daño a terceros que son inocentes sobre todo”, puntualizó.

“No se vale, no se puede, tenemos que hacer más como sociedad, se tiene que hacer más como gobierno, no se pueden quedar de brazos cruzados e impasibles frente a toda esta ola de violencia, se ha generado ese ambiente que nos ha llevado a acostumbrarnos y a la indiferencia”, dijo.

“No podemos justificar en guerras de grupos y quedarnos compasivos frente a todo esto que estamos viviendo”, enfatizó.

durante el fin de semana, el, indicó quedebió prever las consecuencias al cambiar la forma de trasladar el combustible, por la estrategia contra el huachicol.Comentó que a muchas personas se les ha hecho sospechoso que la falta de combustible se esté presentando en entidades donde la autoridad que gobierna es de un partido diferente al del Gobierno Federal.Díaz Díaz enfatizó que se debe tener cuidado de que las acciones que se emprendan para frenar la corrupción no afecten a terceros, como en el caso del desabasto y los despidos a cientos de empleados a finales del 2018.Asimismo, señaló que la toma de decisiones no debe ser arbitraria, ya que de lo contrario se afecta a personas inocentes.No quedarse de brazos cruzados ante los asesinatos que ocurren impunemente fue el llamado a autoridades gubernamentales hecho por el obispo de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, quien además pidió a la sociedad actuar para mejorar la situación.Destacó que ha convivido con personas que han sido violentadas o han perdido a un familiar en la ola de asesinatos impunes que se ha vivido en la región, por lo que debe elevar su voz para decir basta a la violencia.Díaz Díaz enfatizó que la sociedad no puede acostumbrarse a los crímenes, ante la maldad de aquellos que asesinan, y que da tristeza darse cuenta que muchas personas que han fallecido son inocentes.