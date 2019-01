Padece Tezontepec de Aldama serio problema de huachicol, reconoce gobernador tras homicidio múltiple

Simón Vargas dará seguimiento al suceso en Tezontepec



"Hay presunciones de cosas raras, pero son solo eso. Cuando se tenga algo muy específico que anotar sobre el tema lo va a señalar la Procuraduría”, declaró.



"No quisiera hacer ninguna especulación, pero hay quien dice que tiene que ver con el huachicoleo. No lo sé, porque no soy el que está investigando”, dijo.

Narcomenudeo y huachicoleo



“Normalmente cuando se han dado estos hechos en otras ocasiones, han tenido (…) que ver con el huachicoleo o narcomenudeo, pero no lo sabemos ".

Gobierno pide refuerzo a la Federación



“Pedí al secretario que nos reforzara. Que si no había recursos de cierre y que si no tenía recursos extraordinarios para pagarle al Ejército Mexicano, pues que ellos me ayudaran mandando el Ejército sin cobrarme”, concluyó.

SIGUE LEYENDO:

Elreconoció que, municipio donde aconteció una balacera al interior de un panteón , tieneLaocurrió el pasadoy dejó como saldo c, suceso que ya es investigado por la, por lo que el titular del Ejecutivo pidió evitar especulaciones.No obstante, reconoció que en dicho municipio y, subsiste, dijo la tarde de este domingo en la explanada del, donde regalaron juguetes y partieron unaDe acuerdo con el titular del Ejecutivo, el hecho ocurrido en, que calificó como “lamentable”, está en investigación y el, será el encargado de dar seguimiento al caso.El mandatario omitió decir las posibles causas de la, tras argumentar que aún no hay una “versión oficial”.pidió no emitir especulaciones en torno al caso, ya que la policía de investigación, en conjunto con el, realizan las diligencias pertinentes.El gobernador insistió que para emitir un posicionamiento claro respecto a lo ocurrido el pasado viernes, es necesario tener. Sin embargo, mencionó que delincuentes relacionados con lapodrían ser los responsables.Agregó que hechos delictivos ocurridos enestán relacionadas con bandas que operan fuera de la entidad, “cono, incluso, con personas que por alguna razón delinquen en ely después vienen y los ejecutan acá”.dijo, sin precisar fecha, que se reunirá conpara atender la problemática de la zonaAsimismo, recordó que en reuniones con el titular de la, solicitó la presencia delo la