A un día de inicio de clases, gobernador de Jalisco dice que en 2 o 3 días habrá gasolina

"Como sabes este tema no le toca al estado pero quiero compartir contigo lo que sabemos, date unos minutos para leer y ayúdanos a compartir: Lo primero es que se debe a dos razones, por un lado a problemas operativos en las refinerías de Tula y de Salamanca, y por el otro lado al incremento de la demanda en esta temporada", escribió.

EN 2 O 3 DÍAS



"Mientras tanto habrá abastecimiento pero de forma parcial, principalmente en las estaciones importadoras, por lo que te recomiendo tomar medidas como compartir el auto, usar el transporte público o la bicicleta", indicó.

Ante las largas filas en algunaspor elque esto ha generado en algunas vialidades de, la policía municipal de la capital tapatía implementó desde la tarde del sábado un operativo especial de vigilancia.Y es que la situación que ha generado launos días antes del regreso del periodo vacacional, provocó que en algunas estaciones se reportaran conatos de riñas, por lo que la dependencia hizo un llamado a la ciudadanía para que mantenga la calma.Este domingo el desabasto continúa en la ciudad, principalmente en los municipios depor lo que algunos automovilistas han optado por ir a repostar combustible en municipios comoEn tanto,señaló a través de redes sociales que esta situación no es menor y que el gobierno federal ha sido hermético respecto a lo que está ocurriendo.Como sabes, elen seis estados del país, incluyendo a Jalisco, no es cosa menor. Y aunque este tema no le toca al estado, abro este hilo por elha manejado la información:— Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) 6 de enero de 2019Pidió a los automovilistas no entrar en pánico y no hacer compras innecesarias, pues según él, el suministroFinalmente, informó que el gobierno del estado monitoreará la situación y a través de sus redes oficiales informará sobre las estaciones que cuentan con combustible.