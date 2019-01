'El Piolín' fue asesinado en tianguis de Día de Reyes, lo seguían 7 hombres

EN PLENO TIANGUIS



“Le dieron varios piquetes, por aquí pasó, lo alcanzaron y lo aventaron, ahí en el piso le pegaron con una hebilla en la cabeza y se fueron”, contó un comerciante.

CONFIESAN SUS PROBLEMAS

Vendedores depresenciaron el asesinato de un conocido ladrón de la zona defue asesinado de varias puñaladas y aunque se dijo que fue en un intento de robo, comerciantes afirmaron que no fue así.La víctima ya era perseguida por al menosque minutos antes se lo encontraron y lo agredieron.Esto sucedió a la 1:44 de la madrugada de ayer sobre la calle Zitácuaro esquina con Tres Reyes de la colonia El Retiro.Fue en plenode San Agustín y Del Retiro donde quedó el cuerpo deA decir de algunos comerciantes, José Alfredo, alias “El Piolín”, entró corriendo por el tianguis en donde losestaban haciendo sus compras.quedó tendido en el piso, ya no se pudo levantar.Los comerciantes se hicieron a un lado y llamaron de inmediato al Sistema Único de Emergencias (911).Los policías acudieron a la zona y pidieron a los vendedores que se retiraran por unos momentos.Delimitaron esa área tras confirmar la muerte deSu hermana llegó hasta ese lugar y dijo a los agentes ministeriales que su hermano era muy problemático.Se dedicaba a robar y asaltar en comercios y a la gente de esa zona, confesó la hermana deera adicto al cristal y se desconoce si su muerte está relacionada con viejas rencillas o por un robo.Su cuerpo fue levantado por elementos del Servicio Médico Forense (Semefo) y lo trasladaron al anfiteatro para practicarle la necropsia de ley.El Ministerio Público confirmó que “El Piolín” tenía diversos antecedentes penales por robo, aunque no brindaron más detalles.