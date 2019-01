Cae camioneta a un canal y buscan entre las aguas al conductor

Sigue leyendo:

Elementos de Protección Civil y personal de Cruz Roja trabajan desde tempranas horas para localizar el cuerpo de un hombre, luego de que este cayera con su camioneta la noche de ayer en el canal de Coria, en Cortazar.Los primeros reportes de hecho fueron recibidos cerca de las 9:30 de la noche de ayer, cuando se informó a los números de emergencia sobre un accidente automovilístico en dicho canal, a un costado de la carretera Cortazar-Jaral del Progreso.Ayer personal de PC acudió hasta la zona, pero sólo localizaron una camioneta RAM de color negro, doble cabina, sumergida casi en su totalidad en el canal.Tras varias horas de trabajos forzados la unidad fue sacada y retirada del lugar. Debido a que no se encontró al conductor dentro de la camioneta, los socorristas realizaron una búsqueda por la zona, pero fue suspendida por la obscuridad.Fue hasta las 9 de la mañana de hoy que el personal de PC, junto con Cruz Roja reanudaron los trabajos, con la ayuda de una lancha, ganchos especiales y buzos para inspeccionar el fondo del cauce.Hasta el momento no se ha localizado el cuerpo del chófer, sin embargo en la zona hay familiares que no pierden la esperanza de encontrarlo.