Snoop Dogg, quiere adoptar a Snoop, perrito que abandonaron en Inglaterra

El 17 de diciembre, un humano desalmado abandonó a un dulce bull terrier blanco Staffordshire llamado Snoop en el costado de la carretera en Stoke-on-Trent, Inglaterra. Las imágenes fueron capturadas en una cámara de circuito cerrado, publicadas por la Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales (RSPCA, por sus siglas en inglés) cerca de Navidad y rápidamente se volvieron virales.

Esta historia llamó la atención del rapero Snoop Dogg, quien se ofreció a adoptar al cachorro y lo invitó a vivir sus días en "Casa De Snoop". Pero la RSPCA no parece interesada en la oferta generosa del músico.

Un representante le dijo a PEOPLE que Snoop, el perro, se está quedando actualmente en "perreras privadas" y que no está en adopción, mientras la organización caritativa investiga su abandono, pero han recibido solicitudes de "decenas de personas que quieren darle un hogar, por lo que estamos seguros de que no esperará mucho para llegar a su nuevo hogar".

Aquí hay una lista exhaustiva de todas las razones por las cuales la RSPCA debe permitir que Snoop Dogg adopte a Snoop, el perro:

No le faltará nada a este perro, tendrá otros amigos perritos. Snoop Dogg ya tiene un perro, un bulldog francés llamado Juelz Broadus que Wiz Khalifa le regaló como regalo de cumpleaños. Y de acuerdo con el Instagram de Juelz, este cachorro vive una vida bastante cómoda, paseándose en bolsos Louis Vuitton y acurrucándose junto a bailarinas con poca ropa.

Será mimado por Martha Stewart. Ella y Snoop Dogg han sido amigos durante una década y tienen un programa de cocina juntos en VH1. Podrían hornear huesos gourmet para Snoop, el perro, y su nuevo hermano Juelz.

Snoop² brindaría mucho entretenimiento. Imagínense una comedia de amigos protagonizada por Snoop Dogg, su perro Snoop, 2Chainz y su perro Trappy. Sería como Peanuts de 2019.

Los amantes de los perros solo pueden esperar que la RSPCA haga lo correcto y permita que estos dos Snoops se conviertan en una familia.

Sigue leyendo: