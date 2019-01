Botines de Messi se subastan en ¡40 mil pesos!

#GS el 7 de enero de 2013 en Zúrich, Lionel Messi gana su cuarto Balón de Oro por sobre Cristiano Ronaldo y Andrés Iniesta, superando así a Johan Cruyff, Marco van Basten y Michel Platini en el número de trofeos. pic.twitter.com/rqQsvp2j8t — [email protected]ón [email protected] (@Pasiondep) January 7, 2019

Un par de, donados por, alcanzaron la cifra de 1,800 euros (casi 40 mil pesos) en unaque realizó Cadena SER, un grupo radiofónico español.Por medio de unadenominada "Cap nen sense joguina" (Ningún niño sin juguete), el medio de comunicación consiguió que figuras públicas, no sólo del medio deportivo, donaran algunos artículos para la. El dinero recaudado, cabe señalar, se utilizaría para comprar juguetes que se entregarían a niños en hospitales o en instituciones de gobierno., el arqueroy por supuesto,, fueron algunos de los jugadores catalanes que respondieron al llamado y participaron en laDe acuerdo al diario Olé, los zapatos dealcanzaron la cifra de 1,800 euros; ésta, no obstante, no fue la mejor venta del evento, pues una serie de historietas se vendió en 3,200 euros (71 mil pesos aproximadamente).La, importante señalar, logró recaudar 38,485 euros que se destinaron a la compra de juguetes.