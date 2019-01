Empata y ataja un penal en la quinta división de Inglaterra

¡DE PELÍCULA! El Chesterfield (5ª div. caía 3-0 ante el Ebbsfleet. Empezaron a descontar y al minuto 95’ lograron el empate gracias a Will Evans. Al 97’ le expulsan al arquero y Evans se pone los guantes. Al 99’ ataja un penal. ¡SOLO FÚTBOL!pic.twitter.com/v6HUB2AWPy — Actual Fútbol (@ActualFutbol) January 6, 2019

Y en la 5º División de Inglaterra...



Al descanso el @ChesterfieldFC lo perdía 3-0.

Al 95' lo empató Will Evans 3-3 y la afición saltó a festejar.

Al 96' penal para Ebbsfleet y expulsan al portero.

Al 97' Will Evans ataja el penal. pic.twitter.com/b0ff2mVYtM — Billy Escobar (@BillyEscobar7) January 6, 2019

Una historia similar a la dey su campeonato en el Clausura 2013 ante Cruz Azul, se dio en la quinta división dey también con unmuy singular.En el partido se enfrentaron, desafortunadamente para, que fungía como local, finalizó el primer tiempo con un 3-0 en contra que parecía complicadísimo de remontar.Al 64', el equipo de casa marcó su primer gol y luego, al 83', puso el 3-2 en el tanteador, pero ésta no fue la última sorpresa de la noche pues de cabeza, el defensaconsiguió que elempatara en el agregado.Cuando todo parecía definido en un partido no apto para cardíacos, elbuscó una última oportunidad para quedarse con los tres puntos en una jugada en la que el árbitro del encuentro marcó un penal a su favor y, además, expulsó al portero que había intentado detener al delantero.ya no tenía cambios pero tenía a, el anotador del tercer tanto se puso los guantes de arquero y sorpresivamente, atajó el disparo de Cheek (autor de dos de los tres goles del) y consiguió que su equipo se quedara con un punto.Pese al increíble duelo que protagonizaron,se quedó con 26 unidades en la temporada y sigue en zona de descenso.Con información de Olé.