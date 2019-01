¿El Tata Martino sí llegará al quinto partido? Así respondió el nuevo DT de la Selección Mexicana

"La idea que hemos planteado es jugar contra los mejores todas las veces que se pueda, jugar acá, en Europa, en Sudamérica y que sea contra las mejores selecciones, que son las que nos hacen crecer".



'No vengo a descubrir el tesoro'

fue presentado este lunes como entrenador de lade Futbol.En su primera conferencia de prensa en el cargo, acompañado por directivos de lapidió tiempo para trabajar y se negó a dar un compromiso claro sobre sus resultados a corto y mediano plazo."Lo primero que trataré de hacer es darle un estilo definido al equipo", comentó el argentino, exdirector técnico de las selecciones deCuestionado sobre la meta de llegar a Cuartos de Final de un Mundial, algo queno cosnigue desde 1986,sólo señaló que "trataré de trabajar al máximo nivel para que se cumplan los objetivos que hemos planteado allá adentro (en las oficinas).dijo que no planea aún su trabajo a largo plazo y por ahora se concentra en armar la primera convocatoria, para los amistosos de laen marzo."Yo no vengo a descubrir futbolistas, los jugadores ya están en la mesa y en función a todo lo que vamos viendo, trataremos de elegir a los futbolistas que mejor están... en definitiva, no vengo a descubrir el tesoro".Con semblante amable, incluso relajado, Martino adelantó que en los próximos días tratará de visitar varios clubes de la, para "empaparse" de la actualidad futbolera del país., presentado por, firmó un contrato de cuatro años, hasta el