Lainez y Alvarado llaman la atención del 'Tata'

“Los cambios generacionales no se hacen de un plumazo, no llegas y quitas a 15 y traes otros 15, es un proceso y ya ha comenzado. Han aparecido chicos que lo hacen bien en el medio local y se han mostrado con la selección, esperamos capitalizar esa situación pero no me voy a cerrar a jugar sólo con los locales, o sólo con los de fuera, o con los jóvenes, aspiramos a contar con todos y trataremos de elegir a los que estén mejor", agregó.