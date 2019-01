'A ellos les debo todo': Así les agradeció Boselli a sus excompañeros del León

Sube 100 mil seguidores

fue presentado con elen, aunque no dejó pasar la oportunidad para agradecer la 'mano' que le dieron en lospara poder convertirse en goleador histórico.Durante su rueda de prensa de presentación, el ex jugador delhizo hincapié en la importancia de llegar a, pero además, dijo que elfue clave para su desarrollo como goleador; "Soy un jugador que necesita mucho del equipo para convertir goles, e incluso les agradezco mucho a mis compañeros delporque a ellos les debo todo para que yo pudiera hacer goles"."Físicamente hice toda la pretemporada con el, me siento muy bien físicamente y quizá me falta algo en el punto futbolístico porque como estaba en medio de la transferencia no me permitían hacer futbol con el equipo", dijo, quien no disputó minutos en los duelos de pretemporada del equipo leonés.A pesar de que en el radar había ofertas de otros clubes, incluso brasileños,indició que siempre priorizó alsobre el resto; "Cuando supe de Corinthians supe que quería jugar acá; hubo un problema que demoró la negociación que fue un problema familiar, pero siempre quise jugar aquí desde que supe del interés", mencionó, quien regresará apara arreglar asuntos personales y despedirse, luego de casi seis años radicando en el país.Como un 'plus' de su llegada aldedio a conocer que en su cuenta desubió su número de seguidores de manera considerable; en dos días alcanzó a contabilizar 100 mil nuevos seguidores; "Eso habla de la importancia de esta institución", mencionó el delantero.