VIDEO. Drake besa a menor de edad en el escenario

A pesar de que no es la primera vez que se incluye a Drake y a una chica menor de edad en la misma noticia (anteriormente se habló de su sospechosa amistad con la actriz Millie Bobby Brown), esta vez la polémica se creó debido a que existe un video muy comprometedor. Este fue grabado durante un concierto en 2010, mientras una de sus fans recibía demasiado afecto del artista.

En el clip se puede ver al cantante, quien entonces tenía 24 años, bailando con una joven en el escenario mientras se llevaba a cabo el espectáculo. En más de una ocasión, él besó a esta chica y le acarició el pecho, cosa pudo haber sido considerada como una “confusión” si no existiera un pequeño detalle: Drake sabía que ella era menor.

Esas fueron las palabras del rapero antes de que se diera cuenta de la situación con la que estaba lidiando. Pero, aún cuando supo que se trataba de una joven de 17 años, decidió que lo mejor era continuar con lo que hacía antes, besando sus manos, sus mejillas y su boca.

“Todavía no puedo ir a la cárcel, hombre”, agregó Drake después de conocer la edad de la chica. “¿Por qué te ves así? Mira todo esto. Bueno, escucha 17, me divertí. No sé si debería sentirme culpable o no, pero me divertí. Me gusta la forma en que tus senos se sienten contra mi pecho. Solo quiero darte las gracias.”