Cerrar ductos de Pemex incrementó huachicol en Hidalgo: diputada

El desabasto de hidrocarburo en gasolineras del país, ocasionado por el cambio en la estrategia de distribución en Petróleos Mexicanos (Pemex) para combatir el robo de combustible, propició un incremento en la venta de huachicol en Hidalgo.



Así lo advirtió Viridiana Jajaira Aceves Calva, diputada local del Partido Encuentro Social (PES), luego que en el distrito VII con cabecera en Mixquiahuala (de donde es oriunda) la necesidad del energético ocasionó que la población recurriera a los huachicoleros.

“Al menos en el distrito de donde soy (que comprende los municipios Ajacuba, Francisco I. Madero, Mixquiahuala, Progreso y San Salvador) la venta de huachicol se incrementó a niveles nunca antes vistos. No debemos olvidar que es una estrategia cuya responsabilidad del presidente de la República… aquí hubo una inconciencia terrible, pues de nada sirvió cerrar los ductos”, dijo.

En entrevista con AM Hidalgo, Viridiana Jajaira indicó que “fue impresionante (ver a la gente) de dónde han sacado el huachicol para mover los vehículos, porque en las gasolineras no hay”.



La estrategia de cerrar los ductos por los que pasa la gasolina, agregó, debió darse en otro tenor: “Primero, no afectando a la gente; y segundo, haberle puesto más inteligencia para combatir este delito”.