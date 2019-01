Sin sanción venta de animales en vía pública porque alcaldía de Pachuca no publica reglamento

Las sanciones por venta de mascotas en vía pública durante los festejos decembrinos no fueron aplicadas, ya que la alcaldía de Pachuca aún no envía el reglamento para la Protección, Control y Bienestar de Animales para su publicación en el Periódico Oficial de Hidalgo (POEH).



Así lo señaló la regidora Liliana Verde Neri, quien precisó que el ordenamiento no está en vigor, aun cuando fue aprobado por el cabildo desde la primera semana de diciembre del año pasado.





De acuerdo con la asambleísta, la normativa municipal que contempla desde sanciones por la venta de animales en vía pública hasta esterilización obligatoria de mascotas, no puede ser aplicada.

“El reglamento aún no ha sido publicado, desconozco por qué el municipio no ha enviado todavía la publicación al Periódico Oficial”.

Verde Neri prevé que el próximo 9 de enero envíen el ordenamiento, por lo que la publicación estaría lista (como fecha preliminar) hasta la tercera semana de enero, dijo.



Cabe mencionar que el 6 de diciembre de 2018 los regidores de Pachuca aprobaron por unanimidad dicho reglamento, el cual contempla multas de hasta 300 UMAS (Unidad de Medida de Actualización), equivalentes a 24 mil pesos.

URGE PUBLICACIÓN DE REGLAMENTO: BIOFUTURA

La organización civil Biofutura identificó la comercialización de animales en tianguis de Pachuca y puntos de venta de temporada por Día de Reyes.



Su titular, Jonatan Job Morales García, coincidió con la asambleísta respecto a la publicación en el POEH, pues dijo que si no está en la plataforma estatal no hay validez en el documento.