Falta planeación en estrategia de AMLO contra huachicol: empresarios

DECISIONES NO PLANEADAS



Lo anterior, al argumentar que no previeron el desabasto en zonas como Hidalgo. “Tendrían que hacer unas estrategias más inteligentes, más planeadas”, dijo.



“Es una estrategia del gobierno federal, primero tomar con el Ejército el control de las refinerías y después cerrar los ductos para evitar que sigan perforándolos y crear el nuevo abasto a base de pipas”, concluyó.

RECHAZAN DISTRIBUCIÓN EN VEHÍCULOS



“No es la solución. Entendemos que es una medida que se debe de normalizar a la brevedad porque no podemos regresar años atrás cuando se transportaba en pipas”.

El sector empresarial de Hidalgo consideró quede cambiar la logística de distribución de gasolina para combatir el robo de hidrocarburoel transporte de combustible por vía terrestre.Las cámaras empresariales a nivel estatal calificaron la medida del gobierno federal para evitar el hurto de combustible como “un avance”. No obstante,La mañana de este lunes, López Obrador aseguró que en el paísy agregó que el desabasto en las entidades se debe a que están cuidando la distribución en los ductos.Al respecto,titular del Consejo Coordinador Empresarial (CCEH) en el estado, mencionó que dichas acciones del gobierno federalEspínola Licona consideró que aly su red de comercialización también podrían evitar el robo de combustible.La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Hidalgo enunció que el transporte de combustible por vía terrestre no representa una solución para inhibir la incidencia de tomas clandestinas.De acuerdo con su titular, Ricardo Rivera Barquín,por instrucción federal es unaSin embargo, apuntó que los problemas de Petróleos Mexicanos y los actos de corrupción al interior de la compañía deben mediarse para evitar desabasto y afectaciones al sector empresarial.Dicha cámara empresarial descartó quejas de sus agremiados por el desabasto; no obstante, señaló que si el suministro de combustible no se normaliza esta semana podríano restauranteros que viajan a la Ciudad de México para