Sin sepultura propia

Cuentan con resultados periciales forenses



“Al hallazgo de un cadáver que no es posible su identificación y no es reclamado, se resguarda en el Servicio Médico Forense (Semefo) para integrar las indagatorias considerando las particularidades de la investigación de cada caso”.



“Además se recaba, entre otros datos, los resultados periciales forenses (odontología y genética), a afecto que, una vez agotadas las diligencias y protocolos establecidos la autoridad ministerial ordena la inhumación del cadáver”, explicaron autoridades.

Carecen panteones de registro

No proporciona información

Lidera Celaya en cadáveres sin reclamar

Sin identificar

En otros municipios

Al detalle



Estos cuerpos catalogados en los registros oficiales únicamente como “NN”, que significa “Ningún Nombre”, o como “SI” (Sin Identificar), permanecieron en cámara de refrigeración con una capacidad para almacenar entre 30 y 40 muertos que luego son enterrados en el anonimato.

Once baleados, dos ahogados, 10 golpeados, tres estrangulados, un degollado, un atropellado, dos desmembrados, dos apuñalados, un asfixiado, un desnutrido, siete infartados, así como tres fetos son apenas 44 registros de causa de muerte de losTodas fueron enterrados sin recibir una ofrenda, flores, la luz de las velas, una plegaria e incluso sin tener quién llorara su partida.Vía acceso a la información se obtuvieron datos de 26 de los 46 municipios del Estado, entre los quePese a que los datos proporcionados por el Municipio identifican 44 causas de muerte,y sólo se sabe que nueve eran varones.De 25 municipios tuvieron como destino final la, sin recibir una lágrima o un adiós.Personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que de 2012 al 31 de agosto pasado se tiene un registro de 360 muertos no identificados, así como identificados pero no reclamados.De los 46 municipios de la entidad, 18 informaron que no cuentan con registros de envío de cuerpos a sus panteones públicos, en otros casos aseguraron que no tienen fosa común en los cementerios.De estos Ayuntamientos el que más sorprendió por su negativa a proporcionar datos es; am solicitó la información en tres ocasiones, pero fue negada porque “no pudieron comprender la pregunta”, a diferencia de los 45 municipios restantes.Lo anterior pese a tener el antecedente de un alto índice en ejecuciones, además de ser el segundo municipio más poblado de la entidad.Otros casos contradictorios son, donde en una primera solicitud realizada antes del cambio de administración municipal contestaron que no contaban con registro de cuerpos enviados a la fosa común, pero en una segunda solicitud que recibió la actual administración sí brindaron las cifras.Durante mes y medio se buscó tratar el tema con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato (PGJE), pero no hubo respuesta.Se explicó al responsable de Comunicación Social de la dependencia el contenido del reportaje y en un segundo momento a otro integrante del área. En un tercer acercamiento se envió un cuestionario el 19 de octubre pasado a través de la Dirección de Comunicación Social de Gobierno del Estado, pero previo a la publicación tampoco se tuvo respuesta., pues tiene un registro de 93 cuerpos enviados a la fosa común en los panteones públicos.Le sigue, de los cuales 44 son hombres, cuatro mujeres y uno sin identificar el sexo; sin embargo, se desconoce las causas de muerte.Continúa: son cinco hombres, dos mujeres y 14 sin identificar género. San Miguel de Allende tiene 18 cuerpos y sólo se conoce la causa de muerte de un hombre que fue baleado.En: ocho hombres, dos mujeres y tres sin identificar, de los cuales se sabe que dos eran niños y un recién nacido; el último cuerpo enviado a la fosa común ingresó el pasado 3 de octubre.La situación en; las causas: dos baleados, uno muerto a golpes, dos por trombosis pulmonar, uno por broncoaspiración y el resto por problemas respiratorios.Fueron, sólo se identificó la causa de muerte de dos baleados y hay un fallecido a golpes.: dos hombres muertos a golpes y dos mujeres, una fallecida por golpes y otra baleada. Mientras que de seis no se conoce el género.también tiene un reporte de, todos varones; sólo se conoce que uno perdió la vida a causa de un infarto.El resto de los 17 municipios registra de uno a nueve cadáveres; por ejemplo, Comonfort tiene sólo un hombre fallecido a golpes, Coroneo un joven de 20 años que murió por un disparo en la cabeza y Romita un ahogado en marzo pasado.En Tarandacuao son dos hombres, uno degollado; y en Villagrán es una mujer ahogada y dos hombres, uno de ellos falleció a consecuencia de múltiples golpes.La fosa común es un hoyo profundo que puede albergar hasta 40 cuerpos, los cuales son cubiertos con arena y cal, formando capas. Es decir, se encima un cadáver sobre otro.El depósito en la fosa común puede ser de dos formas: por exhumación administrativa, que es un cuerpo que cumple el plazo permitido de entierro en el panteón y los restos no son reclamados por el familiar; y los cuerpos no reclamados ni identificados desde el Servicio Médico Forense (Semefo).

TODOS LEEN:

-Reprochan diputados panistas convocatoria para Guardia Nacional

-Hacen guardia en gasolinera para ser los primeros en cargar combustible

-Se reportan muy graves 3 de 15 pacientes víctimas de camionazo de la ruta 84

-Surge ‘mercado negro’ de gasolina a 60 pesos el litro

TODOS VEN: