Solicitan a Francisco Olvera como testigo en proceso por peculado en SEPH

La defensa del exdirector de recursos financieros de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) solicitó que el exgobernador, Francisco Olvera Ruiz, sea citado a juicio como testigo derivado del proceso por peculado ocurrido en dicha dependencia estatal. Un juez decidirá si solicita su declaración.



Así lo dio a conocer Francisco Áureo Acevedo Castro, abogado de José Antonio T.D., imputado por el desvío de 126 millones 871 mil 653 pesos, correspondientes a la causa penal 355/2016.



En la audiencia pública, el abogado señaló que el exgobernador Olvera Ruiz, así como el extitular de la SEPH, Joel Guerrero Juárez, ambos pertenecientes a la administración 2011-2016, comparecerían en las audiencias como testigos, derivado del proceso por peculado.

Aproximadamente en tres meses, de acuerdo con lo que estimó el abogado, los exfuncionarios estatales acudirían a los Juzgados Penales de Control, Juicio Oral y Ejecución de Hidalgo.



Aunque Acevedo Castro indicó que el Ministerio Público o los asesores jurídicos del caso de la SEPH podrían oponerse, los testigos deben comparecer si así lo ordena el juez.

“No tienen que aceptar, el juez es el que tiene que admitirlo. Ellos no tienen por qué aceptar o no, se pueden oponer, pero no pueden decir ellos si vienen o no”, aclaró.



Asimismo, el jurista indicó que actualmente Francisco Olvera no ostenta cargos públicos y, por lo tanto, “puede ser llamado como cualquier otro ciudadano”.