La mañanera de AMLO: niega desabasto, pide no comprar huachicol y se reserva su opinión de Maduro

Vigilancia en ductos y distribución



"Le puedo decir a la gente, a todos los mexicanos, que tenemos gasolina suficiente, no hay problema de desabasto, lo que estamos cuidando es la distribución, no abrir los ductos para que no haya fugas, estamos abriendo con cuidado los ductos y con cuidado significa que haya vigilancia de personal especializado".



"Hoy se va a reforzar el plan de vigilancia de elementos del Ejército en instalaciones de Pemex y vamos a seguir fortaleciendo, pero se va a normalizar el abasto y al mismo tiempo vamos a garantizar que no se roben los combustibles".



"El paso que se dio fue importante, que consistió en controlar todo el sistema de monitoreo de ductos. Se cerraron válvulas que se abrían y que llevaban a que se ordeñaran los ductos y se robaran los combustibles. Eso está controlado. No deja de haber robo, pero disminuyó mucho".

Ductos, la forma más barata de transportar gasolina



"Hay que tomar en consideración que la forma más barata de transportar los combustibles es a través de los ductos, es más barato, lo mismo que los buque-tanques, el ferrocarril y como en el cuarto, quinto lugar en costo, están las pipas".



"Por eso no se puede descartar la utilización de los ductos, esta es una situación transitoria en tanto resolvemos el problema del robo de combustible. Entonces, es no apostar solo a una forma de distribución porque esa ya estaba bien penetrada, entonces se está moviendo, es un reacomodo para ver qué nos resulta mejor, es un proceso para normalizar".

Desabasto ¿magnificado?



"Yo estoy seguro de que vamos a resolver el problema del desabasto en algunos puntos porque también no es en todo el País, nada más que sí se ha magnificado, ofrezco disculpas por anticipado por usar el término, no quiero ofender a nadie, además el propósito de los medios de información es dar la noticia sin medida, o sea, la libertad debe ejercerse a plenitud, es mejor el exceso que el silencio y mucho mejor que la censura, pero estoy comentándoles que no es un asunto generalizado y que afortunadamente vamos a enfrentarlo y a resolverlo".

¿Quién se cansará primero?



"¿Cuánto tiempo nos puede llevar, pues va a depender a ver quién se cansa primero, los que se roban el combustible o nosotros? Yo nada más les mando a decir que soy perseverante y ya dijimos que se acaba la corrupción y se acaba la corrupción. Sabemos que no va a ser fácil, pero no vamos a flaquear".

Llamado a no caer en ilegalidad



"¿Qué les digo? Que esos ingresos que se obtenían por la vía ilegal, esa economía informal, ahora tiene como alternativa una economía legal, formal, que es el hecho de que puedan inscribirse los jóvenes como aprendices y que quien quiera poner un negocio cuenta con un crédito barato. Llamo a todo el pueblo para no caer en la ilegalidad, nunca se justifica un acto ilegal, y menos cuando hay opciones".

Descarta condenar al Gobierno de Venezuela



“El respeto al derecho ajeno es la paz. No podemos estar inmiscuyéndonos. Estoy contento porque regresamos a la política exterior que siempre nos dio un lugar en el mundo, actuamos a partir del principio de no intervención. Eso se está recobrando y los diplomáticos saben hacer este trabajo y cuentan con mi apoyo y respaldo para que no se piense que fue un servidor público despistado (el que no votó)”.

Dice que Fox y FCH vieron más a Maduro



"Al Presidente Maduro lo conocí el día de la toma de protesta, no lo había visto, yo creo que lo vio más Fox y Calderón, como dato, nada más.

Piden hermanas de Eugenio Hernández su liberación



"Ya han salido un número importante de presos y van a seguir saliendo, pero se están revisando todos los casos. A nadie se le niega la posibilidad de revisar su caso. Les puedo comentar que hace dos, tres días, cuando iba a Reynosa precisamente dos hermanas del ex Gobernador Hernández que está preso me entregaron también una carta solicitándome lo mismo y así en varios casos y nosotros no estamos rechazando a nadie y se está haciendo una revisión, actuando con mucha responsabilidad y buscando que se haga justicia".

Inicia dispersión de recursos



"En esta semana iniciamos ya la entrega de apoyos a los más pobres, a los más necesitados. Vamos esta semana a estar en una de las regiones más pobres de México, vamos a la Montaña de Guerrero, vamos a Tlapa, y ahí vamos a comenzar el programa de pensión para personas con discapacidad, sobre todo niñas, niños pobres con discapacidad".

¿Se adelantó la Guardia?



"No le llamamos de esa manera (Guardia Nacional) porque todavía no está la reforma a la Constitución pero sí estamos apoyándonos en la Policía militar, en la Policía naval, en la Policía federal, porque necesitamos garantizar la seguridad de los ciudadanos. Cuando ya se reforme la Constitución entonces sí vamos a hablar ya de los operativos de la Guardia Nacional".

A partir del 8 de enero, en un ejercicio de #ParlamentoAbierto, convocamos a audiencias públicas para analizar las reformas a fin de crear la #GuardiaNacional



En esta liga podrás encontrar información a detalle https://t.co/59LX15ioxP pic.twitter.com/AyFb1h5fi2 — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) 6 de enero de 2019

Recibirá a participante en MISS MUNDO



"Voy a recibir también, está en la agenda, a quien nos representó en el concurso de Miss Mundo y triunfó, una mexicana".

SIGUE LEYENDO:

Estos fueron los temas que trató elen su conferencia mañanera de este lunes 7 de enero.El Mandatario federal afirmó que hay suficienteen el País y que el desabasto en algunos puntos es porque están cuidando laEl presidente admitió que los ductos son la forma más económica de transportar gasolina. Foto: Archivoafirmó queSostuvo que el problema dese ha magnificado, pues el problema se registra en algunos puntos, no en todo el País.Elcuestionó quién se cansará primero, si los que roban elo las acciones delpara cuidar losReiteró el llamado a la población para no dedicarse alAnte las críticas por no firmar la declaración delinsistió en queJustifica AMLO su postura con una política de "no intervención". Foto: TwitterAl hablar sobredijo que lo conoció al ser investidoy que lo vieron más los ex Mandatariosreveló que hermanas del, quien está encarcelado, le pidieron liberarlo por sery afirmó que se revisan todos los casos.Anunció que esta semana comenzará la dispersión de, como lasy elCuestionado sobre si laya está operando, aunque aún no ha sido creada por el, dijo que se están apoyando enpara proteger a la ciudadanía.Adelantó que recibirá a la ganadora del certamen, la mexicana