Policía Federal detecta corrupción por 17 mmdp en NAIM

El informe



“Fue todo lo que yo hice y es todo lo que puedo decirle porque yo no ordené absolutamente nada, mi particular lo envió al Órgano Interno de Control por instrucciones mías [para] que se hiciera la investigación y el análisis que correspondía”, dijo.

En cifras

'Se quedó al aire'



“Yo platiqué con [Gerardo] Ferrando Bravo y él me dijo que lo enviaría al Órgano Interno de Control la primera semana de noviembre. Expliqué con documentos cómo se maneja lo del transporte, el responsable del sindicato por parte de grupo aeroportuario, quién es el titular del sindicato y que yo no tengo el manejo de [éste]”. Explicó que el responsable del manejo sindical es la Dirección Corporativa Jurídica y no él, negó pertenecer al SITRAM.

Autoridades federales investigan unde los recursos quetenía destinados para la construcción delDocumentos a los que tuvo accesodetallan que el desvío investigado por lay cuyas conclusiones fueron entregadas ala lay a la, involucra a, y señalan la necesidad de investigar los bienes dey antecesor deDe acuerdo con un informe rendido por la, que derivó de la investigación iniciada por el OIC en enero de 2018 por el, la institución realizó diversas diligencias para indagar sobre la posible comisión de delitos de alto impacto en la construcción delmediante la compra de materiales para construcción, como tezontle y basalto, sin contratos previos a empresas y sindicatos vinculados principalmente con González Apaolaza que no cumplieron con las normas de calidad requeridas para la obra.El informe, con fecha 6 de noviembre de 2018, fue entregado a GACM mediante elel 12 de noviembre pasado, fecha en la que ya se encontraba en funciones el actual director,, a quien se buscó para cuestionarle sobre la existencia de la investigación. Al cierre de la presente edición no se obtuvo respuesta.dijo aque él no ordenó la investigación, pero que sí recibió un documento no firmado, mismo que decidió enviar al OIC de grupo aeroportuario.La autenticidad del documento fue verificada con la encargada de la investigación, cuyo nombre se resguarda por razones de seguridad, en la propia. Además, la oficial a cargo de la indagatoria envió copia del informe al entonces, quien confirmó a EL UNIVERSAL que lo recibió y ordenó dar vista a laEl informe detalla quesupuestamente controladas porresultaron beneficiadas por un monto superior a 1mediante el monopolio de viajes de carga, y la compra de material al grado tal que, según testimonios de trabajadores en la obra, su ingreso al terreno sólo ocurría con previa autorización del sindicato y mediante el pago de un porcentaje.“Sobre los precios pagados a las minas, versus en el mercado mayoreo y menudeo, por el volumen estimado en 8 millones de metros cúbicos que ingresaron, [las compras] no se dieron en las mejores condiciones disponibles, en cuanto precio, calidad y financiamiento”.“Se establece, de la investigación de la, la presunción de que deliberadamente no se contrató la operación delque está en la parte trasera del polígono y el equipo transportador de material instalado, a sabiendas del volumen del material que ingresaría a la obra y de los centros de acopio que hay cerca de las minas, como lo informó personal del sindicato, ya que este medio de transporte hubiese reducido considerablemente el costo del transporte de los materiales, así como los tiempos de entrega.“Prácticamente se pagó por tres veces el valor del tezontle por transportarlo”, pues el precio pasó de 50 pesos el metro cúbico a 200 pesos, mientras que el basalto llegó a los 300 pesos, ambas cantidades multiplicadas por los 8 mil metros cúbicos de la superficie”.Por algunos materiales se pagó casi el triple y se limitaron los accesos para el transporte. Foto: TwitterDe acuerdo con la manifestación dede la, la compra de material de construcción se calculó para una superficie total de, lo que implica un pago de más dea 200 pesos el metro cúbico, y, a 300 pesos el metro cúbico.Además, en 2017 ladocumentó que en nivelación, limpieza del terreno y construcción de caminos provisionales de acceso se autorizaron pagos porentre el 1 de febrero y el 31 de marzo, sólo por el suministro y la colocación deDe acuerdo con la, de estas acciones se denota “una acción concertada entre funcionarios y sindicatos que se podría tipificar como delincuencia organizada con el fin de crear una los precios que ellos establecieron y sólo mediante el uso de sus camiones”.De las irregularidades observadas por la, la investigación incluyó una revisión en las declaraciones patrimoniales deen las que detectaron omisiones y adquisiciones que no coinciden con la realidad. Se señala queincurrió en conflicto de interés al no declarar que es miembro del, cuyo líder es, al igual quequien sostuvo diferentes reuniones conDichas organizaciones, según el documento, son las que controlaban la venta de material de construcción y su transporte al interior del terreno en el que se construiría elInvolucrados podrían ser investigados por delicuencia organizada para generar un monopolio. Foto. El UniversalConsultado por EL UNIVERSAL,indicó que tiene conocimiento de la existencia de un documento de lasupuestamente apócrifo, porque el folio no corresponde a la investigación: “Lamentablemente esto fue por el 30 de noviembre, hubo el cambio de funcionarios el día primero y se quedó al aire todo”, comentó.“Yo creo que hay una confusión porque en años anteriores pertenecí a otro sindicato, pero me di de baja cuando me dieron mi nombramiento en, pero no tiene ninguna relación con el; son totalmente ajenos”, afirmó. Sobre la relación con, dijo que lo conoce porque hace 50 años jugaron futbol americano en el Instituto Politécnico Nacional.Debido a quefue directorrelevado por haber rentado oficinas en Altavista y Periférico Sur por medio millón de pesos al mes, larevisó susen las que detectó que adquirió a crédito una propiedad de. Dicha compra, según el documento, fue realizada cuandoera subdirector, por lo que concluye que sus finanzas y las dedeben ser auditadas.Derivado de la investigación, el nombre del, surgió sin que se le vinculara directamente con las irregularidades atribuidas principalmente ay los. Ano le correspondió conocer de lapero ladetectó que no declaró ser propietario de, empresas que aparecen como parte del, del empresario, consorcio que, según la investigación de la, no existe. Consultado por El Universal,negó conocer lao participar en ella, pero admitió su participación en, a través de la cual, dijo, se han construido casas de interés social en complejos delLaseñaló queadquirió en 2005 un inmueble ubicado en la, en la, por el que pagó de contadocon una superficie de, “que no coincide con la realidad ni con su precio en esa zona”. Por esta razón, laconcluyó que los bienes dedeben ser auditados.precisó que el predio al que se refiere lase trata de su domicilio particular, mismo que tuvo un costo de 9 millones 750 mil pesos, y no 9 mil millones. “No sé de dónde salió ese dato”, precisó.