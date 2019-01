Uno de los eventos más sagrados e importantes

Se legalizó el sexo gay

"Esas fueron victorias importantes, pero ahora la lucha para lograr la aceptación social y nuestra presencia en Kumbh es otro paso en esa dirección", dijo Laxmi Narayan Tripathi, el jefe de la congregación transgénero, que se conoce como Kinnar Akhara.

Dioses transgénero

"Las personas transgénero han sido mencionadas en toda la mitología hindú. No puedes simplemente desear que nos alejemos", dijo Atharv, miembro del Kinnar Akhara.

Procesiones llenas de color



"El Kumbh es un lugar donde todos son bienvenidos y nosotros también recibimos a las personas transgénero. Pero no pueden ser reconocidos como un Akhara", dijo Vidyanand Saraswati, portavoz de Juna Akhara, que es el más grande de los 13 Akharas.

Buscaban la bendición

"Respetamos a los Akharas que se oponen a nosotros. Estoy seguro de que algún día se darán cuenta de que el hinduismo respeta a todos, incluidas las personas transgénero. Por ahora, nuestra lucha no debe ser reconocida como un Akhara, sino hacer que las personas se den cuenta de nuestros intereses religiosos, espirituales y sociales. Mirando a las multitudes que nos dieron la bienvenida, siento que estamos haciendo algo bien".

"Pero nunca había imaginado verlos como gurús. Es una experiencia diferente para nosotros", Bhavani Ma dijo que significaba mucho ver a tantos devotos en la procesión.

Los miembros de Akhara creen que esta procesión es un hito en la lucha por los derechos de las personas transgénero en la India.

"La multitud de hoy nos hizo creer que el cambio es posible", dijo Bhawani Ma, otro miembro.

El futuro es favorable

"Nunca pensé que obtendríamos tal apoyo de la gente. El Kumbh nos ha demostrado que el futuro es bueno para nosotros. Hemos sufrido negligencia, abuso y segregación por generaciones y es por eso que ver a la multitud significaba tanto para nosotros".

"No me importa si mi guru es un hombre, una mujer o una persona transgénero. Sé que muchas personas no lo ven de esta manera, pero cambiarán cuando vengan al Kumbh y vean al Kinnar Akhara".

El señor Shukla parecía estar de acuerdo con este sentimiento, "para mí, la espiritualidad importa", dijo.