Tras la sesuda estrategia de Andrés Manuel López Obrador para combatir el huachicol (mediante el cierre de ductos), usuarios de varios estados del país se preguntan de dónde saldrá el dinero para financiar esta nueva logística, toda vez que trasladar un barril de gasolina a través de pipas cuesta 14 veces más que hacerlo por tubería, según datos de la Comisión Reguladora de Energía.





Al Congreso del Estado de Hidalgo habrá que buscarle otro sobrenombre, ya que eso de “la casa del pueblo” quedó atrás con el arribo de Morena a la presidencia de la actual Legislatura local. Los polis que custodian las instalaciones recibieron órdenes expresas de prohibir la entrada a todo aquel que no sea empleado o diputado, pues al no haber periodo ordinario dicen que no hay a qué pasar.





Ismael Gadoth Tapia Benítez a todo dice que sí pero no dice cuándo, como ocurre con la dotación de equipo para elementos policiacos, con la habilitación del Centro de Atención Infantil Comunitario y algunos proyectos más que duermen el sueño de los justos allá en el municipio de Tula, donde a su alcalde priista gusta del reflector, pero le disgusta que se le cuestionen sobre promesas incumplidas.





Ahora son los propios inspectores quienes se quejan del director de Mercados, Comercio y Abasto de Pachuca, Jorge Ayala Zúñiga. El funcionario es conocido por su mejora económica, proporcional a las altas cuotas que impone a los comerciantes informales, y por insultar a sus subordinados, quienes afirman que este sujeto será premiado con un ascenso laboral pues presume vara alta.





El exsecretario de Educación Pública de Hidalgo, Raúl González Apaolaza estaría implicado en el presunto desvío de 17 mil millones de pesos destinados al Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco. El exdirector general de Obra del NAIM es investigado por compra de materiales y trabajar con sindicatos que no cumplieron las normas de calidad requeridas para el proyecto.





ACLARACIÓN:

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.