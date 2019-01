Llegan Reyes al pediátrico

*** CRISISLa estrategia del Gobierno Federal de cerrar los ductos de Pemex, como medida para combatir el robo de combustible, puso nerviosos a todos los guanajuatenses y a las autoridades como el gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, y el alcalde Héctor López Santillana.*MENOS UNOLa orden del presidente Andrés Manuel López Obrador causó una crisis que empeoró de un día para otro, y las autoridades en el estado tuvieron que salir a calmar las aguas en el terruño, mientras el “súper delegado” Mauricio Hernández brillaba por su ausencia.* RESULTADOSEl Estado alzó la voz para exigir al Gobierno Federal que regularizara el abasto y parece que funcionó. Ayer el Gobernador anunció que los ductos se reabrirían y esperaba que el servicio en las gasolineras se normalizara. Falta saber si la estrategia federal valió la pena para frenar el huachicol.*** AUDIENCIASEsta semana se realizarán en la Cámara de Diputados las audiencias públicas previas a que se someta a votación la aprobación de la Guardia Nacional.* NO VAEl miércoles los alcaldes están invitados a discutir el tema. En León se sabe que el Presidente Municipal Héctor López Santillana no asistirá, esto debido a que ya tienen en agenda otros compromisos para atender.* DE VUELTAEsta semana se reactivan al 100% las actividades en el municipio, luego del periodo vacacional que muchos funcionarios tomaron con motivo de las fiestas de fin de año. Hay muchos pendientes por resolver, entre ellos el seguimiento al Programa de Seguridad que se presentó antes de que concluyera el año.*** ZAPOTILLOSi no hay cambios de última hora el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo viajará el jueves de esta semana a la Ciudad de México a una reunión con funcionarios de la Conagua para dar seguimiento a la reactivación a la obra de construcción del acueducto que permitirá traer agua de la Presa El Zapotillo a León.* EXPERTAAl gobernador lo acompaña la directora de la Comisión Estatal del Agua, Angélica Casillas y buscarán reactivar la obra que lleva meses detenida, desde que la empresa española Abengoa renunció al proyecto y demanda una indemnización millonaria.* INDEMNIZACIÓNDiego Sinhue ya adelantó que el Estado está en contra de absorber el pago de la indemnización que demanda la empresa, en todo caso, dice que si se cometieron errores en el proyecto fueron de la federación y son ellos quienes tienen que responder.* DOS POR UNODe paso, el gobernador espera aprovechar el viaje a México para reunirse con el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, para abordar temas que inquietan a campesinos y ganaderos guanajuatenses. Ya pidió audiencia y está en espera de que le confirmen.* AFECTADOSLa semana pasada en una gira por Dolores Hidalgo, agricultores y ganaderos de la zona expresaron al gobernador su preocupación por el cierre de oficinas del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria en San Luis de la Paz, razón la cual ahora deben viajar a Celaya para hacer algunos trámites y eso les implica costos y tiempo.*** EXPORTADORESLos exportadores en el terruño también se han visto afectados por los cambios en el gobierno federal, debido a que Andrés Manuel López Obrador ordenó el cierre de todas oficinas de Proméxico en el extranjero y en país.* ESTADOAfortunadamente en el estado, los exportadores tienen a Cofoce, que lidera Luis Ernesto Rojas Ávila, un organismo descentralizado del gobierno estatal que también ha desarrollado representaciones en varios de los 125 países a donde actualmente llegan productos “made in Guanajuato”.* DOBLE TRABAJOAl desaparecer ProMéxico, el organismo estatal tendrá que fortalecer sus estrategias para compensar la falta del apoyo federal, tienen experiencia, pues es un organismo que se creó desde hace 25 años.Ayer, el Hospital de Especialidades Pediátrico de León cumplió cuatro años de atender a niños de los 46 municipios de Guanajuato y estados vecinos. La unidad cuenta con 37 subespecialidades y próximamente tendrá un tomógrafo en el que se invirtieron 20 millones de pesos, informó Daniel Díaz Martínez, titular de la Secretaría de Salud de Guanajuato. Este sería el noveno tomógrafo del sector salud de la entidad, y beneficiará a pacientes del Hospital de Las Joyas y de los pueblos del Rincón.