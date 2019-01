Corredor Industrial

En competencia

Lo que se espera

Para considerar

Ánimo que ya es lunes. Deseando la mejor de las vibras para usted, comenzamos con la primera columna del año.Un total de 14 campus del Tecnológico de Monterrey en México son parte de la edición 2019 de la competencia mundial de robótica FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology), desde la Agencia Espacial de los Estados Unidos (NASA), evento en el que General Motors de México asistió por décimotercer año consecutivo para apoyar con mentoría a equipos de preparatoria participantes, quienes deberán diseñar, construir y programar un robot en tan sólo seis semanas.Entre los equipos participantes está Abtomat que está conformado por estudiantes del Tec de Monterrey Campus León y TECGEAR del campus Irapuato; en este año el reto “Deep Space” que de acuerdo con la armadora de autos estadounidense, consiste en la simulación de un lanzamiento al espacio, donde existirán dos alianzas con tres robots cada una; los robots tendrán que ser capaces de recolectar, trasladar y llenar con pelotas que representan carga espacial un cohete con diferentes niveles, así como un contenedor para obtener puntos. Tanto el cohete como el contenedor tienen orificios que los robots tendrán que bloquear con discos que simulan paneles de la nave para evitar la fuga de carga. Antes de que llegue el momento del despegue, los robots deberán regresar a la zona segura de salida y estacionarse.David Rojas, director de Ingeniería de GM en México, explicó que en esta edición participarán un total de 109 equipos de toda la República Mexicana, de los cuales 14 serán mentoreados de forma voluntaria por más de 40 ingenieros especializados de las diferentes localidades donde General Motors de México tiene operación.Además, como cada año, la compañía contribuyó con la importación de kits de partes para todos los equipos mexicanos inscritos en la competencia, así como con la importación de la cancha especializada en la que se llevarán a cabo las tres competencias regionales en el país, lo que equivale a medio millón de pesos anuales.Desde hace 13 años, General Motors de México ha impulsado de forma continua a estudiantes de nivel medio superior a desarrollarse en carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés), con el fin de contar con talento enfocado en innovación para el futuro.Para 2019 se prevé que los sectores comercio, servicios y turismo crezcan entre 4.5 y 5.5%, con lo cual superarían el incremento estimado para la economía nacional por el Gobierno Federal, que se situaría entre 1.5 y 2.5%, ése al menos es el panorama que vaticina el capitán de la Concanaco Servytur, José Manuel López Campos.Esos segmentos económicos del sector terciario en México tuvieron en 2018 un dinamismo importante, ya que su crecimiento fluctuó entre 4 y 5%, por encima de la economía nacional, que se incrementó en 2.3%.Las principales variables económicas de 2018 y las perspectivas para este año se integran con la información de 256 Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo afiliadas a la Confederación, incluyendo las del estado de Guanajuato. El sector comercio observó un aumento de 4% en 2018 en relación a 2017 y, para este año se espera sea de 4.5%López Campos espera que durante este año la industria del turismo mantendrá su crecimiento, como uno de los rubros más importantes de la economía nacional, que actualmente representa casi 9% del PIB y genera más de 10 millones de empleos directos e indirectos.Las estimaciones de la Secretaría de Turismo marcan que en este año visitarán México 44.8 millones de turistas extranjeros; es decir, 5.6% más que en 2018, cuando arribaron 42.4 millones de personas.El turismo extranjero se espera que genere una derrama económica de 23.2 mil millones de dólares en 2019, en comparación con los 22.3 mil millones de dólares captados en 2018, lo que representará un incremento del 4%.Seguramente usted es una de las personas que entre sus propósitos se planteó firmemente emprender o profesionalizar su negocio. Enhorabuena por tomar esta decisión, además de la actitud y sus ganas, seguramente necesitará de asesoría, y una opción que podemos compartir es acceder a aprende.org, de la Fundación Carlos Slim. En esta plataforma podrá encontrar más de 100 cursos que ayudan a encontrar empleo, emprender su negocio o profesionalizar o extender en caso de ya existir, y lo mejor es que se ofrecen sin costo.Por ejemplo, en Capacitación para PyMes puede obtener evaluación de ideas de negocios, cómo calcular su inversión o para operar su negocio un plan de producción, relaciones profesionales, comerciales y contabilidad empresarial, además en ideas para crecer su marca, puede considerar aprender más sobre el comercio digital y hasta crear un plan de exportación.