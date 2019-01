Le disparan variass veces

Constatan deceso

Autoridades no informaron el motivo de la agresión.El hecho ocurrió a las 6:20 del domingo en el domicilio 130 de la, conducía una motocicleta Italika en dirección a su vivienda, al llegar al domicilio citado abrió la puerta y en ese momentoPosteriormentedel cual autoridades no informaron características.Segundos más tarde, elementos de la Policía Municipal llegaron al lugar luego de que la agresión fuera reportada al Sistema Único de Emergencias 911.Paramédicos de Protección Civil acudieron y al revisar a Martín constataron que ya no presentaba signos vitales. Paramédicos informaron que la víctima presentaba lesiones por arma de fuego en la cabeza.Agentes periciales del Ministerio Público acudieron para levantar evidencia que ayude a esclarecer el asesinato.El cuerpo de Martín fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense donde se le practicará la necropsia de ley.

