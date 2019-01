Los alcaldes de Tezontepec de Aldama y Tlaxcoapan consideran que las reuniones regionales en materia de seguridad pública que se realizan por las mañanas en Tula están mal planteadas y ven innecesaria su asistencia.



Al respecto, Pedro Porras Pérez, presidente municipal de Tezontepec de Aldama, consideró que no existe una estrategia clara en las reuniones y no ve resultados.



Por tal motivo, dijo que es innecesario acudir solo para que mencionen lo que sucedió durante la noche en los municipios y que no apliquen ninguna estrategia. Recalcó que la difusión de información se puede realizar por medio electrónico.

"Se tiene que coordinar una estrategia que funcione", dijo, aunque reconoció que solo acudió a esas reuniones en una ocasión.



Por otra parte, Jovani Miguel León Cruz, alcalde de Tlaxcoapan, argumentó que su ausencia en los encuentros se debe a que son “muy temprano y en las mañanas hay mucha toma de decisiones en el municipio”.



"Creo que está mal planteada (la estrategia), debe haber una reunión ejecutiva, pero se tiene que revisar con tres o cuatro esquemas simples", finalizó.