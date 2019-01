Hace el ridículo al pedir perdón por infidelidad con tatuaje lleno de errores

"Yo, José L. Torres me hago un tatuaje voluntariamente el 2 de enero de 2019 para poder ganarme la confianza de mi mujer por el dolor y el sufrimiento que he causado a nuestro matrimonio"

El tatuador 'se lavó las manos'

Un hombre decidió pedir perdón a su esposa haciéndose un gran tatuaje con un mensaje para ella, donde se declara culpable, pero el plan le salió con errores, literalmente.Ese es el primer mensaje, seguido de una lista de calificativos negativos donde José se describe como mentiroso, infiel, embustero, manipulador, amante de la prostitución, deshonesto e irrespetuoso.El mensaje está escrito en inglés y aunque no lo domina y no es su lengua materna, le dio el visto bueno cuando lo vio, cosa con la que se excusó Jorge Araguz, la persona que le hizo el tatuaje, cuando salieron a relucir los errores.Resulta que el tatuador no sabía que había faltas de ortografía hasta que publicó la imagen en una red social y los usuarios le señalaron que estaban mal escritas las palabras 'deceiver' (embustero) y 'disrespectful' (irrespetuoso).