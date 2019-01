Padre de 3 hijos se da cuenta que ninguno es suyo

Un millonario empresario de 55 años, recientemente descubrió que siempre había sido infértil, siendo imposible que el fuera el padre biológico de los hijos que crió con su ahora ex esposa.

Tras esta noticia, Richard Mason está ofrecido más de 6 mil dólares para encontrar al hombre, con el que su entonces esposa Kete, le fue infiel.

Richard y Kate tuvieron un matrimonio en el que criaron a tres niños. Cuando se divorciaron, él le pasaba dinero para la manutención de los menores, 10 años después, él estaba intentando tener un hijo con su nueva pareja. Pero, un médico le informó que tenía fibrosis quística y era estéril.



"Todo lo que sabes y todo lo que creías sólido y verdadero no es real, y nunca existió. No eres un padre, no puedes tener hijos y tu nombre no continuará", dijo Mason.