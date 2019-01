Compadre de Martino agarra chamba en el Tri

2019-01-08 10:45:16 | EL UNIVERSAL

Cuerpo técnico del Tata Martino, Foto Imago 7



En la presentación del cuerpo técnico de la Selección Nacional, sorprendió ver a Norberto Scoponi vestido con la chamarra de la Federación Mexicana de Futbol. Sí, todos sabemos que es compadre del Tata, pero se esperaba que no fueran tan obvios, sobre todo por el peculiar puesto que ahora ocupa en el organigrama tricolor.



El Gringo, compañero de Martino en Newell’s Olds Boys, es el “enlace con las Selecciones Menores”, una posición de reciente creación y a la que no se le ve mucha utilidad, ya que para eso, se supone, está alguien como Juan Carlos Ortega, coordinador técnico-táctico de los representativos con límite de edad. Y luego quieren que no se les critique.