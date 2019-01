'Tata, no eres bienvenido': La dura crítica de Hugo Sánchez al nuevo DT de la Selección

"Como persona y profesional, mis respetos (para el Tata Martino). Bienvenido al futbol mexicano si dirige un equipo de nuestra liga, pero esa es mi postura y la defenderé siempre".

Que aprenden a de otros países



"Hay que aprender de eso (de otras selecciones), de lo contrario seguiremos en la misma mediocridad en la que estamos".

tomó la dirección técnica de laen medio de buenos comentarios, aunque no a todos les agrada su llegada.Y es que, el mejor futbolista mexicano de la historia, criticó la contratación de, pues '' considera que eldebería ser dirigido sólo por técnicos nacionales.En declaraciones a, Hugo reconoció la trayectoria de, aunque no lo convence del todo."Para mí, no es bienvenido porque a lala tiene que dirigir un mexicano", lanzóenAdemás,recordó que las mejores selecciones del mundo son entrenadas por técnicos locales, por lo que la elección delva en contra de esa tendencia."Si queremos conseguir cosas importantes tenemos que copiar a, países que futbolísticamente están en el top. Yo no conozco ningún entrenador argentino que haya dirigido ao un brasileño dirigiendo la Selección de".ya dirigió a laen la década pasada, pero fue despedido al no conseguir la calificación a los