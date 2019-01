Martino no se compromete al quinto partido

sabe a lo que viene, sabe cuál es el compromiso, mas como todos los que se han sentado en la silla más caliente del futbol mexicano, no se arriesga a prometer el famoso quinto partido para la“Sé cuál es la inquietud del pueblo mexicano sobre a dónde debería llegar la, me ha pasado no valorar jugar finales, y acá no podemos dejar de valorar jugar sistemáticamente los octavos de final”, dijo el 'Tata', quien en su presentación como técnico nacional, estuvo escoltado por Yon de Luisa, presidente de la FMF y Guillermo Cantú, director general deportivo.Martino sí ha llegado al quinto juego,, rompió esa barrera que tanto le ha costado al, pero..., no se cuelga de ese mérito... “A veces los resultados se dan por casualidad, pero lo que más nos interesa es que se vea un equipo con una idea bien clara de juego. Si logramos eso, el objetivo puede estar más cerca, después hay factores que determinan que lo puedes lograr o no. Comparaba la situación en 2010 con Japón (en octavos donde ganó), y la que le pasó al Maño Ruiz con Francia en 1998 (en octavos), si te toca jugar con Japón y no con Francia, es más factible que toque el éxito”.Dijo: “El cambio generacional [en jugadores] ya comenzó”... Así que se seguirá llamando a gente como, “en un ciclo se piensa en cuatro años, pero pasan cosas en los próximos meses y quizá uno piensa en un jugador de 33 años en un periodo de 4 años es largo, pero si lo piensas para seis meses no es largo. Los cambios generacionales no se hacen de un plumazo, es un proceso que lleva su tiempo, y en México ya empezó con los últimos juegos donde han aparecido chicos”.No quiere meterse en polémica de unay si esto, junto a los “europeos”, le dará suciente parque para actuar: “No me toca exigir, acabo de llegar. Lo que me debería preocupar es armar un buen equipo que tenga una idea clara de juego, que sea una idea que el hincha la entienda, después de eso los resultados empiezan a hacer consecuencias de una forma determinada de jugar y en ese sentido México, con futbolistas que están en Europa y los chicos locales, puede armar una muy buena selección”.Else fue a lo sencillo, y no pidió cosas especiales, ni tiempo de más: “Hay poco tiempo, no sabría decir cuánto nos llevará tener un equipo que uno mire y sepa a lo que juega, aspiro a que sea lo antes posible, y aspiramos en tener una selección que sea protagonista”.No habló de la resiliencia. No habló de la fibra 1A o 2B del futbolista mexicano. No habló de rotaciones. No habló de formas matemáticas ni químicas... Su plan está trazado, pero, lo irá llevando de a poco., quiero hacer uno de los futbolistas con los que voy a contar para armar una Selección que juegue bien; ese es el diagnóstico, de cumplirlo nos acercará a las metas que todo buscamos”, y todos lo entendieron y todos salieron satisfechos en el inicio del ciclo